Sąd zdecydował! Pięciu członków międzynarodowego gangu wyłudzającego VAT trafi do aresztu. Fikcyjne faktury na ponad 10 mln

Gdański sąd podjął decyzję o aresztowaniu pięciu osób, które miały być członkami międzynarodowego gangu zajmującego się wyłudzeniami VAT. W ocenie śledczych, Skarb Państwa stracił na działalności grupy w latach 2019-2021 46 mln zł.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński poinformował w poniedziałek, że śledztwo w tej sprawie toczy się od 2024 r. Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadzą je funkcjonariusze z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

Postępowanie dotyczy działalności w latach 2019-2021 gangu, który na terenie Gdańska i innych miejscowości w Polsce zajmował się przestępstwami skarbowymi spółek mających zajmować się pośredniczeniem w zatrudnieniu pracowników pochodzących głównie z Ukrainy.

Fikcyjne faktury VAT

Śledczy ustalili, że w latach 2019-2021 w wyniku działalności grupy należności podatkowe Skarbu Państwa zostały uszczuplone w wysokości przekraczającej 46 milionów złotych: z tytułu podatku VAT w wysokości ponad 25 milionów zł i z tytułu podatku CIT w wysokości ponad 21 milionów zł.

Mechanizm działania sprawców polegał na wystawianiu fikcyjnych faktur VAT, które przekraczały 10-krotność mienia wielkiej wartości. Podmioty powiązane nie rozliczały się natomiast prawidłowo ze zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Pięciu członków gangu funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zatrzymali w środę w ubiegłym tygodniu. Zatrzymani to: obywatele Ukrainy - 38-letni Andriej O., 43-letni Mykhola O., 44-letni Evgenij K., 63-letni Sergiej R. oraz 56-letni obywatel Niemiec i Rosji Alexander E. Następnego dnia zatrzymano współpracującego z grupą Polaka - Damiana G.

Prokurator zarzucił podejrzanym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wystawianie fikcyjnych faktur VAT o wartości przekraczających 10 mln zł.

Tymczasowe aresztowania na 3 miesiące

Pięciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Damian G. musiał wpłacić 350 tys. zł poręczenia majątkowego, jest pod dozorem policyjnym, ma zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami

Na poczet grożących kar oraz przepadku korzyści majątkowych w wyniku dokonanych w ostatnich dniach czynności tymczasowo zajęto pieniądze w gotówce oraz rzeczy ruchome, w tym luksusowe samochody, biżuterię i kamienie szlachetne. Obecnie szacowana jest wartość zajętego mienia.

Za zbrodnię dotyczącą wyłudzania podatku VAT grozi do 25 lat więzienia.

