Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski poinformował, że w związku z atakiem hakerskim na spółkę Nowa Itaka, doszło do wycieku danych logowania części klientów korzystających z usług biura podróży. Zapewnił, że specjaliści z NASK pozostają w stałym kontakcie z ITAKĄ. Informację o ataku potwierdziła firma.
Informację o ataku hakerskim na biuro podróży ITAKA Gawkowski podał dziś we wpisie na platformie X.
Wyciek danych logowania
Napisał, że w związku z wyciekiem danych logowania części klientów korzystających z usług biura podróży, w kontakcie z firmą pozostają pracownicy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.
Rozpoczęły się również działania operacyjne służb, mające doprowadzić do wykrycia sprawców
— poinformował.
Szef Ministerstwa Cyfryzacji przekazał także, że w związku z atakiem klienci biura „w najbliższym czasie” będą mogli sprawdzić na stronie internetowej bezpiecznedane.gov.pl, czy wyciek dotyczył ich kont.
Włącz logowanie dwuskładnikowe!
Podkreślił, że w takiej sytuacji każda osoba, której dane wykradziono, powinna szybko zareagować. Gawkowski przypomniał, że w takiej sytuacji należy: zmienić hasło na wszystkich portalach, na których używało się takiego samego; włączyć logowanie dwuskładnikowe; używać menedżera haseł oraz monitorować swoje konto i skrzynkę mailową.
Zawsze warto mieć także zastrzeżony numer PESEL - wówczas nikt nie zaciągnie zobowiązania finansowego na nasze dane. PESEL można zastrzec szybko w aplikacji mObywatel - warto to zrobić niezależnie od tego czy dany wyciek danych nas dotyczy
— napisał.
Atak hakerski na ITAKĘ
Informację o ataku hakerskim potwierdziła ITAKA.
Nieuprawniona osoba/grupa osób uzyskała dostęp do części danych osobowych użytkowników posiadających konta w Strefie Klienta (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)
— przekazało biuro podróży w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.
Naruszenie zostało wykryte 30 października.
Biuro podkreśliło, że osoby nieuprawnione, które wykradły informacje na temat klientów firmy, nie uzyskały dostępu do danych dot. rezerwacji (w tym danych finansowych i informacji o uczestnikach wyjazdów) oraz haseł do kont.
Te dane są bezpieczne
— napisano.
Dostęp do strefy klienta
ITAKA podjęła działania mające na celu zabezpieczenie danych klientów: przeprowadzono szczegółowy skan bezpieczeństwa systemów oraz zamknięto dostęp do strefy klienta.
O zaistniałej sytuacji zostało zawiadomione CSIRT NASK, przygotowujemy także zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Prokuratury
— mówi komunikat.
Firma poinformowała, że wyciek danych dotyczy 10 tys. użytkowników, ale skala ta może być większa.
