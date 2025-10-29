„Zakończyła się obserwacja sądowo-psychiatryczna Mieszka R.” - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. „Podejrzany o morderstwo kobiety na Uniwersytecie Warszawskim powinien zostać przetransportowany do aresztu śledczego w Radomiu” - przekazał.
Oczekujemy na opinię biegłych psychiatrów po przeprowadzonej obserwacji
— poinformował PAP prok. Piotr Antoni Skiba.
Mieszko R. przez cztery tygodnie przebywał w szpitalu psychiatrycznym w Jarosławiu, gdzie na oddziale zamkniętym, w ramach stosowanego tymczasowego aresztowania, był poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej.
Wobec Mieszka R. w dalszym ciągu stosowany jest areszt, który w sierpniu został przedłużony o kolejne sześć miesięcy – do połowy lutego 2026 r.
Mieszko R. siekierą zaatakował kobietę
22-letni student Wydziału Prawa UW Mieszko R. zaatakował na początku maja siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zamykała ona drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu.
Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.
Podejrzany został zatrzymany. W interwencji pomógł obecny na miejscu funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który udzielił pomocy interweniującym pracownikom Straży Ochrony Uniwersyteckiej, a także udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej rannemu pracownikowi. SOP była na terenie kampusu, gdyż w innym miejscu na wykładzie akademickim przebywał ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Morderca z Uniwersytetu Warszawskiego usłyszał 3 zarzuty. W tym zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i znieważenia zwłok
— Mord na Uniwersytecie Warszawskim. Prokuratura: „Mieszko R. przyznał się do winy”. Jego obrońca zaprzecza!
— Horror na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego! Mężczyzna zaatakował siekierą. Nie żyje jedna osoba. „Znaleziono odciętą głowę”
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/744404-atak-siekiera-na-uw-zakonczyla-sie-obserwacja-mieszka-r
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.