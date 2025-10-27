Polskie służby zatrzymały dwoje Ukraińców podejrzanych o szpiegostwo! Mieli monitorować infrastrukturę krytyczną państwa polskiego. Obserwowali szlaki transportu uzbrojenia na Ukrainę.
Jak informuje RFM FM, w ręce polskich służb wpadli mężczyzna i kobieta, którzy są obywatelami Ukrainy. Informację potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
Dwoje Ukraińców podejrzanych o działanie na rzecz obcego wywiadu zostało zatrzymanych w Katowicach
– czytamy.
Potencjał militarny Polski
Zatrzymani zostali obywatele Ukrainy w wieku 34 i 32 lat. Kobieta i mężczyzna mieli próbować rozpoznawać potencjał militarny naszego państwa.
Mieli też montować urządzenia do monitorowania infrastruktury krytycznej. Chodziło między innymi o zakładanie ukrytych kamerek na szlakach transportu uzbrojenia i sprzętu dla Ukrainy
– pisze rmf24.pl.
Zatrzymani mieli też zbierać informacje nt. polskich żołnierzy. Za szpiegostwo grozi im 8 lat więzienia. Przez co najmniej 3 miesiące będą przebywać w areszcie.
Wspólne działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziły do zatrzymania w Katowicach Ukraińców, którzy prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu. Mężczyzna i kobieta w wieku 32 i 34 lat realizowali wywiadowcze zlecenia polegające między innymi na rozpoznawaniu potencjału militarnego RP i montażu urządzeń do skrytego monitoringu infrastruktury krytycznej. Zbierane przez nich informacje dotyczyły żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terytorium Polski, w tym infrastruktury transportowej służącej wsparciu logistycznemu i militarnemu dla walczącej Ukrainy. Śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 130 § 3 kk nadzoruje Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Decyzją sądu podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie
— potwierdził doniesienia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
mly/rmf24.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/744178-dwoje-ukraincow-zatrzymanych-mieli-szpiegowac-w-polsce
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.