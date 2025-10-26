Jak donosi Wirtualna Polska z całej Polski napływają zgłoszenia dotyczące nieautoryzowanych wypłatach z kont bankowych. Sprawą zajęła się policja. Zaapelowała ponadto do pokrzywdzonych o kontakt. „w wyniku monitoringu bank wykrył transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów wykonywane w bankowości sieci współpracującej” - przekazał TVN24 Santander Bank Polska.
Kujawsko-pomorskie
Policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego od soboty otrzymali ponad 50 zgłoszeń od klientów jednego z banków, dotyczących nieuprawnionych wypłat z ich kont indywidualnych. Trwa analiza zawiadomień
— poinformowała rzeczniczka KWP w Bydgoszczy mł. insp. Monika Chlebicz.
Najwięcej zgłoszeń policjanci przyjęli z Bydgoszczy – 51, ale też złożono zawiadomienia ze Żnina – dwa oraz Nakła nad Notecią i Aleksandrowa Kujawskiego – po jednym.
Mł. insp. Monika Chlebicz podkreśliła, że mając na uwadze działania przestępcze, policjanci skontaktowali się z przedstawicielami banku i obecnie trwa analiza zgłoszeń.
Jeśli jesteś pokrzywdzonym w wyniku nieuprawnionych wypłat ze swojego konta, chcąc złożyć zawiadomienie o przestępstwie, zabierz ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty, numer rachunku w banku, o ile to możliwe, wydrukowaną historię rachunku ze wskazaniem budzącej wątpliwość transakcji
— napisano w komunikacie policji.
Wielkopolskie
Do zdarzeń doszło także na terenie województwa wielkopolskiego.
Klienci otrzymywali powiadomienie SMS o wypłacie, w kwocie od kilkuset do kilku tysięcy złotych
— wskazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu w rozmowie z Wirtualną Polską.
Wiadomo, że w Poznaniu doszło do 70 takich incydentów.
Reakcja Santander Banku
Na sprawę zareagował Santander Bank Polska, który wydał oświadczenie w tej sprawie.
Wczoraj w wyniku monitoringu bank wykrył transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów wykonywane w bankowości sieci współpracującej. Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia wszystkie karty, które zostały lub potencjalnie mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone
— wskazano w oświadczeniu, które otrzymał TVN24.
W banku we współpracy z operatorem trwa pogłębiona analiza źródła zdarzenia. Podejrzewamy zamontowanie nakładek skanujących na bankomatach sieci współpracującej. Zespoły techniczne operatora urządzeń sprawdzają wytypowane bankomaty. Bank jest w kontakcie z organami ścigania. Przygotowuje zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
— dodano.
Środki klientów są bezpieczne. Bank po wykryciu transakcji oszukańczych niezwłocznie wdrożył rozwiązania uniemożliwiające przestępcom dalsze działania. Środki klientów, które zostały w ten sposób skradzione, zostaną zwrócone w poniedziałek. Jednocześnie prosimy klientów, jak zawsze o zwracanie szczególnej uwagi na wygląd bankomatów i sprawdzanie, czy ich wygląd nie wzbudza podejrzeń co do ewentualnej ingerencji osób trzecich. Klientów, które zauważą takie przypadki, prosimy o kontakt z naszą infolinią 1 9999
— napisano.
