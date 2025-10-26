W centrum Leszna doszło do brutalnego ataku. 44-letni mężczyzna zaatakował nożem swoją żonę, z którą żył w separacji. Napastnik wsiadł za kierownicę taksówki żony, po czym odjechał razem z poszkodowaną. 36-letniej kobiecie udało się uciec i wezwać pomoc. Sprawca został zatrzymany przez policję w trzcinach nad jeziorem.
Jak podał portal Radia ESKA, do napaści doszło na pl. Metziga przy leszczyńskim rynku. Pokrzywdzoną jest 36-letnia kobieta, która pracuje jako kierowca taksówki. Została napadnięta przez swojego męża, z którym żyją w separacji.
44-latek zadał kobiecie kilka ciosów nożem w różne części ciała, po czym wsiadł za kierownicę jej pojazdu i odjechał wraz z ranną żoną w kierunku Strzyżewic
— powiedział oficer prasowy KMP w Lesznie Monika Żymełka.
Kobieta uciekła z pojazdu
Kobieta uciekła z pojazdu podczas postoju przed sygnalizacją świetlną, wysiadła i zaczęła wołać o pomoc. Osoby postronne ruszyły leszczyniance na pomoc, a jej mąż odjechał w kierunku gminy Święciechowa.
Ostatecznie 44-latek zatrzymał swój pojazd w rejonie jeziora w Gołanicach, gdzie został zatrzymany przez policjantów w przyjeziornych trzcinach. W chwili zatrzymania był spokojny i miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Został przetransportowany do policyjnego aresztu
— dodała Żymełka.
Poszkodowana została przetransportowana do szpitala, gdzie musiała przejść operację. Jak podaje rzecznik KMP w Lesznie, jej życiu prawdopodobnie nie zagraża już niebezpieczeństwo.
Mężczyzna usłyszy zarzuty.
