Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz wiceprezydent Artur Bochenek zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z podejrzeniami o nieprawidłowości przy przetargu na organizację kursów i warsztatów finansowanych z funduszy unijnych. Śledztwo, nadzorowane przez Prokuraturę Europejską, dotyczy ujawnienia poufnych informacji oferentowi i działania na szkodę interesu publicznego.
Od rana agenci CBA prowadzą działania w Nowym Sączu. Zostali zatrzymani dwaj urzędnicy miejscy
— przekazał PAP rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński. Potwierdził, że chodzi o prezydenta Nowego Sącza i wiceprezydenta.
To kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy przetargu. Dwa dni temu prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel informował, że „czterech pracowników z instytucji miejskich zostało przewiezionych przez agentów CBA do Katowic”.
O zatrzymaniu Ludomira Handzla i Artura Bochenka nieoficjalnie dziś informowało m.in. Radio Eska.
Śledztwo ws. nieprawidłowości
Działania CBA są związane ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości przy przetargu publicznym na organizację kursów i warsztatów w ramach projektu finansowanego z funduszy unijnych. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Europejska.
Z ustaleń śledczych wynika, że od 29 października do 12 listopada 2024 r. pracownik samorządowy miał przekroczyć swoje uprawnienia, ujawniając istotne informacje jednemu z oferentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nieprawidłowości dotyczyły przetargu na organizację i przeprowadzenie kursów oraz warsztatów w ramach projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu”, realizowanego z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027. Dofinansowanie UE do projektu wynosi niemal 4,4 mln zł.
W wyniku szeregu nieprawidłowości w organizacji przetargu i przekroczenia uprawnień przez pracownika samorządowego miało dojść do ujawnienia istotnych informacji jednemu z oferentów. Takie działanie mogło narazić na szkodę prawnie chroniony interes w postaci niezakłóconego przeprowadzenia przetargu publicznego, co stanowi działanie na szkodę interesu publicznego, powodując szkodę w kwocie ponad 600 tys. euro
— podano w komunikacie CBA przesłanym PAP.
xyz/PAP
