Kryminalni z Lublina rozbili czteroosobową zorganizowaną grupę przestępczą, która czerpała korzyści z nierządu i handlu ludźmi. Grupa działała od stycznia tego roku w całym kraju, a jej działalnością kierowała 37-latka z Podkarpacia.
Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie podinsp. Andrzej Fijołek poinformował, że kryminalni zatrzymali czworo członków grupy - trzech mężczyzn w wieku 20, 37 i 40 lat i 37-latkę.
Werbowała do prostytucji
Policja ustaliła, że działalnością przestępczą kierowała kobieta. Werbowała ona kobiety w trudnej sytuacji życiowej do prostytucji. Następnie umawiała spotkania z klientami za pośrednictwem ofert zamieszczanych w internecie.
Jak wykazało śledztwo, grupa wynajmowała mieszkania na spotkania na kilka dni i przewoziła tam kobiety. Policjanci ustalili pięć pokrzywdzonych. Wśród nich była 27-latka bez miejsca zamieszkania, która została zgwałcona przez nadzorującego ją 37-latka.
Podejrzani wykorzystali jej bezradność, stosowali wobec niej przemoc fizyczną i czerpali korzyści z prostytucji
— podał Fijołek.
Według kryminalnych wszystkie pieniądze pochodzące z nierządu trafiały do członków grupy przestępczej. Policjanci przeszukali pomieszczenia zajmowane przez grupę, gdzie znaleźli broń gazową, hukową, amunicję, imitację legitymacji policyjnej, a także narkotyki i ponad 50 tys. zł.
Dodatkowo ustaliliśmy majątek o wartości prawie 800 tys. zł, który może zostać zajęty na poczet przyszłych kar
— uzupełnił rzecznik.
37-latek odpowie też za gwałt
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Zamościu, która postawiła czterem osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpania korzyści z nierządu i handlu ludźmi. 37-latek odpowie także za gwałt.
Sąd Rejonowy w Zamościu tymczasowo aresztował podejrzanych na trzy miesiące. Za handel ludźmi grozi do 20 lat więzienia.
Z raportu MSWiA wynika, że w 2023 r. prokuratura zarejestrowała 1043 ofiary handlu ludźmi, w tym 11 małoletnich. Stanowi to niemal czterokrotny wzrost w porównaniu 2022 r. (277 osób). Wśród ofiar dominowali Polacy i obywatele państw Ameryki Łacińskiej, głównie Kolumbii, Gwatemali i Wenezueli.
