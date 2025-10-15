„Ciała trzech osób z widocznymi obrażeniami znaleziono w jednym z domów w miejscowości Barcice k. Nowego Sącza (Małopolskie)” – przekazała PAP rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło. „25-letni mężczyzna podejrzewany o potrójne zabójstwo został zatrzymany przez policję” – potwierdziła później rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.
Mogę potwierdzić, że miało miejsce potrójne zabójstwo w jednym z domów jednorodzinnych na terenie Barcic. Obrażenia ofiar wskazują, że doszło do zabójstwa. W sprawie od rana był poszukiwany syn jednej z ofiar, podejrzewany o dokonanie tej zbrodni. Mężczyzna ten został zatrzymany i jest już w rękach policji. Na miejscu cały czas pracują prokuratorzy, a także policyjni technicy, którzy zabezpieczają ślady zdarzenia. Ciała ofiar zostały zabezpieczone do sekcji
— przekazała PAP rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury.
25-latek został zatrzymany w pustostanie
Według nieoficjalnych informacji 25-latek został zatrzymany w pustostanie na terenie Barcic.
Tragedia rozegrała się w nocy w domu rodzinnym zatrzymanego. Ofiarami są kobieta w wieku 52 lat oraz dwaj mężczyźni w wieku 45 i 66 lat – wszyscy byli ze sobą spokrewnieni.
Okoliczni mieszkańcy są poruszeni.
Szkoda tej rodziny. To mała miejscowość, tutaj wszyscy się znają. Szkoda mamy tego chłopaka. To musiało się stać w nocy, bo rano ok. 8 przyjechała tu policja. Nie słyszeliśmy żadnych strzałów, nic. To duże zaskoczenie, do teraz jestem roztrzęsiona. Oni mieszkali wszyscy w jednym domu
— relacjonowała jedna z mieszkanek Barcic.
Zgłoszenie o odnalezieniu ciał trzech osób wpłynęło na policję dziś rano. Jak informowała wcześniej rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło, w domu jednorodzinnym znaleziono zwłoki kobiety i dwóch mężczyzn, mieszkańców posesji. Wstępne oględziny wskazywały na udział osób trzecich.
