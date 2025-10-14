Policjanci z Wejherowa przechwycili 80 kg narkotyków! Znaleźli je w samochodach należących do 31-letniego Ukraińca

  • Kryminał
  • opublikowano:
Zatrzymany mężczyzna / autor: KPP Wejherowo
Zatrzymany mężczyzna / autor: KPP Wejherowo

Policjanci z Wejherowa zabezpieczyli 80 kg narkotyków i zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna podejrzany o hurtowy handel narkotykami został aresztowany na trzy miesiące.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie Anetta Potrykus powiedziała PAP, że 31-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany przez funkcjonariuszy wydziału kryminalnego w Wejherowie.

Kilogramy narkotyków w autach!

Policjanci przeszukali mężczyznę i jego kilka samochodów. W jednym aucie znaleźli około kilograma mefedronu, w innych - ponad 32 kilogramy marihuany, 8 kilogramów mefedronu oraz około 20 kilogramów amfetaminy. A także ponad 20 kg substancji o cechach tych substancji narkotycznych.

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 80 kilogramów gotowych narkotyków

— podała wejherowska policjantka.

Dodatkowo śledczy przejęli - 320 litrów prekursorów do produkcji narkotyków.

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków oraz posiadania zabronionych prekursorów służących do wytwarzania substancji psychoaktywnych. Sąd Rejonowy w Wejherowie tymczasowo aresztował mężczyznę na okres 3 miesięcy.

tt/PAP

