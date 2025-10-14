Zabójstwo seniorki w Cieszynie. Podejrzani są już w areszcie. Grozi im co najmniej 15 lat więzienia, a nawet dożywocie

  • Kryminał
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Moment aresztowania / autor: KPP Cieszyn
Moment aresztowania / autor: KPP Cieszyn

Cieszyńscy policjanci poinformowali o zatrzymaniu pary podejrzanej o zamordowanie 83-letniej kobiety. Rzecznik komendy powiatowej podkom. Krzysztof Pawlik powiedział, że grozi im co najmniej 15 lat więzienia, a nawet dożywocie. Zostali aresztowani.

Rzecznik poinformował, że na początku października 83-letnia znajoma ofiary zaniepokoiła się, że nie może się z nią skontaktować. Powiedziała o tym 72-letniemu bratu kobiety, a on poinformował dzielnicowych. Policjanci weszli do mieszkania seniorki. Znaleźli tam jej ciało.

Pierwsze ustalenia ze wstępnych oględzin wskazywały, że mogła paść ofiarą przestępstwa na tle rabunkowym

— powiedział podkom. Pawlik.

Kiedy doszło do zabójstwa?

Komendant cieszyńskiej policji objął sprawę osobistym nadzorem i powołał zespół doświadczonych śledczych.

Funkcjonariusze pracowali często po kilkanaście, a nawet ponad dwadzieścia godzin na dobę, analizując materiał dowodowy, wykonując dziesiątki przesłuchań, zabezpieczając ślady i przeszukując teren. Ustalili, że do zabójstwa doszło najprawdopodobniej 1 października

— wskazał rzecznik.

Krzysztof Pawlik powiedział, że policjanci wytypowali dwoje podejrzanych o morderstwo: 49-letniego mężczyznę i jego 37-letnią kobietę. Oboje nie mają stałego miejsca pobytu. Zostali zatrzymani 6 października w Brennej. Usłyszeli już zarzuty zabójstwa w związku z rozbojem. Oboje zostali aresztowani na trzy miesiące.

Mężczyzna działał w warunkach multirecydywy. Był już wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Jego partnerka nie miała przeszłości kryminalnej. Za popełnione przestępstwo grozi im kara nie krótsza niż 15 lat więzienia albo dożywotnie pozbawienie wolności

— oznajmił Krzysztof Pawlik.

CZYTAJ WIĘCEJ: Brutalne zabójstwo w Słupsku. Dwaj mężczyźni oskarżeni o mord, zbezczeszczenie zwłok i zacieranie śladów zbrodni

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych