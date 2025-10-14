Cieszyńscy policjanci poinformowali o zatrzymaniu pary podejrzanej o zamordowanie 83-letniej kobiety. Rzecznik komendy powiatowej podkom. Krzysztof Pawlik powiedział, że grozi im co najmniej 15 lat więzienia, a nawet dożywocie. Zostali aresztowani.
Rzecznik poinformował, że na początku października 83-letnia znajoma ofiary zaniepokoiła się, że nie może się z nią skontaktować. Powiedziała o tym 72-letniemu bratu kobiety, a on poinformował dzielnicowych. Policjanci weszli do mieszkania seniorki. Znaleźli tam jej ciało.
Pierwsze ustalenia ze wstępnych oględzin wskazywały, że mogła paść ofiarą przestępstwa na tle rabunkowym
— powiedział podkom. Pawlik.
Kiedy doszło do zabójstwa?
Komendant cieszyńskiej policji objął sprawę osobistym nadzorem i powołał zespół doświadczonych śledczych.
Funkcjonariusze pracowali często po kilkanaście, a nawet ponad dwadzieścia godzin na dobę, analizując materiał dowodowy, wykonując dziesiątki przesłuchań, zabezpieczając ślady i przeszukując teren. Ustalili, że do zabójstwa doszło najprawdopodobniej 1 października
— wskazał rzecznik.
Krzysztof Pawlik powiedział, że policjanci wytypowali dwoje podejrzanych o morderstwo: 49-letniego mężczyznę i jego 37-letnią kobietę. Oboje nie mają stałego miejsca pobytu. Zostali zatrzymani 6 października w Brennej. Usłyszeli już zarzuty zabójstwa w związku z rozbojem. Oboje zostali aresztowani na trzy miesiące.
Mężczyzna działał w warunkach multirecydywy. Był już wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Jego partnerka nie miała przeszłości kryminalnej. Za popełnione przestępstwo grozi im kara nie krótsza niż 15 lat więzienia albo dożywotnie pozbawienie wolności
— oznajmił Krzysztof Pawlik.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/743119-zabojstwo-seniorki-w-cieszynie-podejrzani-sa-juz-w-areszcie
