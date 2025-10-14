„Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy na jednej z częstochowskich ulic zupełnie bez powodu zaatakowali 66-latka, raniąc go nożem i zadając ciosy w głowę. Dwaj podejrzani to pseudokibice. Jeden z nich został aresztowany” – podała policja.
Do przestępstwa doszło 8 października wieczorem. Policja otrzymała zgłoszenie o pobiciu na al. Armii Krajowej, w którym brało udział trzech napastników. Jeden z nich ranił 66-latka w udo. Ofiara pobicia została przewieziona do szpitala, a częstochowscy kryminalni rozpoczęli poszukiwanie sprawców.
Okazało się, że to bracia w wieku 18 i 24 lat
— opisywała podkom. Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
Zarzuty udziału w pobiciu
Obaj zatrzymani to znani już wcześniej policjantom mężczyźni związani ze środowiskiem pseudokibiców. Przy starszym z nich kryminalni znaleźli nóż. Ponadto 24-latek był poszukiwany sąd celem odbycia kary zastępczej 150 dni pozbawienia wolności. Trzeciego uczestniczącego w pobiciu mężczyznę, 43-latka, ujęli na ul. Wodzickiego policjanci komisariatu III.
Prokuratura przedstawiła całej trójce zarzuty udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia poprzez zadawanie pokrzywdzonemu 66-latkowi uderzeń w głowę oraz ciosów nożem w okolice uda. Najstarszy z zatrzymanych odpowie ponadto za wcześniejsze kierowanie gróźb karalnych wobec obcokrajowca, a 24-latek za naruszenie nietykalności cielesnej innego mężczyzny.
Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem aresztowanie 24-latka i jego 43-letniego kompana. Sąd podjął decyzję o aresztowaniu 24-latka. Dwaj pozostali napastnicy zostali objęci policyjnym dozorem. Podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
