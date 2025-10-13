Na trzy miesiące aresztowany został 57-latek z okolic Bydgoszczy, który usłyszał zarzut prezentowania za pośrednictwem portalu społecznościowego treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz z wykorzystaniem zwierząt. Mężczyzna posiadał także pliki wideo z pornografią z udziałem małoletnich. Szereg mediów podaje, że chodzi o Tomasza P., który do 2011 roku - za czasów rządów PO-PSL - pracował jako naczelnik jednego z wydział ZUS w Bydgoszczy, a potem był szefem NFZ w Bydgoszczy.
Mężczyzna, za pośrednictwem portalu społecznościowego, miał się kontaktować z 11-latkami z Ukrainy. Rodzice dziewczynek zgłosili to policji.
Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy i wstępne ustalenia prowadziły do Polski, do województwa kujawsko-pomorskiego. Prokuratura Generalna Ukrainy za pośrednictwem Europolu poinformowała o sprawie wydział do walki z handlem ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, skąd dalej informacje trafiły do wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
— poinformowała PAP rzecznik prasowa bydgoskiej policji mł. insp. Monika Chlebicz.
W sprawę zaangażowano funkcjonariuszy z bydgoskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ich wiedza, doświadczenie i użycie specjalistycznego sprzętu pozwoliło zatrzymać 8 października 57-latka z gminy Sicienko, k. Bydgoszczy.
W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania i pracy policjanci zabezpieczyli sprzęty i nośniki, na których mogły znajdować się zakazane treści. Do policyjnych specjalistów trafiło m.in. siedem telefonów komórkowych, trzy laptopy oraz dziesięć nośników pamięci
— wskazała mł. insp. Chlebicz.
Na nośnikach znaleziono m.in. materiały pornograficzne z udziałem małoletnich oraz zwierząt.
57-latek trafił do komendy policji, gdzie przedstawiono mu przygotowane przez prokuratora zarzuty. Wstępnie mężczyzna odpowie za prezentowanie za pośrednictwem portalu społecznościowego treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz takich treści z wykorzystaniem zwierząt. Usłyszał też zarzut posiadania plików wideo z pornografią z udziałem małoletnich
— dodała rzecznik prasowa bydgoskiej policji.
Jak wskazała mł. insp. Chlebicz w piątek doprowadzono podejrzanego do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na okres trzech miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/743048-b-naczelnik-zus-uslyszal-zarzuty-ws-pornografii-z-dziecmi
