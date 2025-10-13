Krakowscy policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę poszukiwanego za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, który z żoną i 9-miesięcznym dzieckiem ukrywał się altanie na terenie ogródków działkowych. W organizmie chłopca lekarze wykryli kokainę!
Jak poinformowała dzisiaj Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego małopolskiej policji, 33-latek od dłuższego czasu był poszukiwany w związku z podejrzeniem jego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami metodą „na legendę”.
Melina w altanie
Podczas policyjnych działań okazało się, że mieszkaniec Krakowa jest również poszukiwany przez organy sprawiedliwości za inne przestępstwa przeciwko mieniu – mężczyzna miał zasądzony wyrok roku więzienia.
Z ustaleń śledczych wynikało, że mężczyzna w ostatnim czasie mieszkał wraz z żoną i 9-miesięcznym dzieckiem w prowizorycznej altanie na terenie jednego z krakowskich ogródków działkowych.
Do zatrzymania doszło w ubiegły czwartek. Gdy kryminalni otworzyli drzwi altany, byli zaskoczeni, tym co tam zobaczyli. W ciasnym i brudnym pomieszczeniu, w którym panował bałagan, było zimno i nie było ciepłej wody - przebywało niemowlę. Natychmiast na miejsce wezwano pogotowanie ratunkowe, aby zbadać stan maluszka
— relacjonowała Zbroja-Zagórska.
Kokaina w organizmie niemowlaka
Policjanci podczas przeszukań zabudowań w wersalce znaleźli pakunki, w których ukryte były narkotyki. W sumie zabezpieczono ponad 2 kg marihuany, kokainy i mefedronu, wagi elektroniczne, telefony komórkowe i gotówkę.
Z kolei badania dziecka w szpitalu wykazały, że w jego organizmie jest kokaina. Rodzice chłopca również byli pod wpływem kokainy i marihuany.
Zarzuty prokuratury
Prokuratura Okręgowa w Tarnowie - nadzorująca tę sprawę – postawiła 33-latkowi zarzuty udziału z zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz narażenia na utratę zdrowia lub życia dziecka. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany.
Jego 30-letnia żona również usłyszała zarzuty wprowadzania do obrotu środków odurzających i narażenie na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka, nad którym sprawowała opiekę i też trafiła do aresztu śledczego.
Śledczy ustalają, skąd mężczyzna pozyskiwał narkotyki, którymi handlował i na jaki rynek one trafiały oraz liczba osób, które padły ofiarą oszusta metodą „na legendę”. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania
— zaznaczyła policjantka.
CZYTAJ TEŻ:
— Przerażające! Noworodek zapakowany w reklamówkę znaleziony w Łodzi. Przypadkowy przechodzień usłyszał płacz i ocalił dziecko. Policja apeluje
— Po porodzie włożyła ciało noworodka do pudełka i wyniosła je na śmietnik. Natalia M. spędzi osiem lat w więzieniu za zabójstwo noworodka
— Niemowlę uratowane w świdnickim oknie życia. S. Estera: Przywitał mnie uśmiechem. Na sobie miał położony kocyk i kartkę
maz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/743035-niemowle-pod-wplywem-kokainy-szokujaca-akcja-w-krakowie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.