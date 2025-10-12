8 października na jednym osiedli w Krasnymstawie dwie nastolatki zaatakowały siedzącego na ławce mężczyznę. Policjanci pomimo braku zgłoszenia zareagowali natychmiast. Jak się okazało, sprawczyniami były dwie 13-latki, natomiast pokrzywdzony to 49-letni krasnostawianin. Sprawą zajmie się Sąd Rodzinny.
Do niepokojącego zdarzenia doszło 8 października na jednym z krasnostawskich osiedli. Dwie nastolatki podeszły do siedzącego na ławce mężczyzny, po czym zaczęły uderzać go patykami w głowę. Po całym zajściu oddaliły się z miejsca. Pomimo braku zgłoszenia, funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności w tej sprawie.
Jak się okazało, sprawczyniami były dwie 13-latki, natomiast pokrzywdzonym był 49-latek z Krasnegostawu. Mundurowi przyjęli od niego zawiadomienie o popełnionym czynie oraz przystąpili do gromadzenia materiału dowodowego. Zebrane dokumenty zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec nieletnich.
Policjanci stanowczo reagują na wszelkie przejawy przemocy, niezależnie od wieku jej sprawców. Tego typu zachowania są niedopuszczalne i wymagają zdecydowanej reakcji. Funkcjonariusze podejmują działania, by eliminować podobne incydenty, a także prowadzą działania profilaktyczne mające na celu kształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw oraz poszanowania drugiego człowieka.
tt/gov.pl
