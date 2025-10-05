Wczoraj wieczorem w Suchej Beskidzkiej w woj. małopolskim doszło w szpitalu do ataku na pielęgniarkę. Pracownicę służby zdrowia zaatakowała nietrzeźwa i agresywna pacjentka, która miała chwycić pielęgniarkę za włosy i uderzać jej głową o podłogę.
Do szpitala w Suchej Beskidzkiej przywieziono wczoraj wieczorem nietrzeźwą pacjentkę, która zaatakowała pielęgniarkę próbującą udzielić jej pomocy.
Według informacji RMF FM agresywna kobieta chwyciła pielęgniarkę za włosy i uderzała jej głową o podłogę. Ofiara ataku trafiła potem na badania.
Policyjna akcja w szpitalu
Do beskidzkiego szpitala wezwana została policja, a gdy funkcjonariusze dotarli do placówki, obezwładnili napastniczkę, która potem wylądowała na izbie wytrzeźwień. Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego ustalają motywy ataku nietrzeźwej kobiety.
Przesłuchano też świadków zdarzenia i zabezpieczono zapis monitoringu.
maz/RMF FM
