Brutalne sceny w beskidzkim szpitalu. Nietrzeźwa pacjentka zaatakowała pielęgniarkę. Miała chwycić ją za włosy i uderzać głową o podłogę

  • Kryminał
  • opublikowano:
Wczoraj wieczorem w Suchej Beskidzkiej w woj. małopolskim doszło w szpitalu do ataku na pielęgniarkę. Pracownicę służby zdrowia zaatakowała nietrzeźwa i agresywna pacjentka, która miała chwycić pielęgniarkę za włosy i uderzać jej głową o podłogę.

Do szpitala w Suchej Beskidzkiej przywieziono wczoraj wieczorem nietrzeźwą pacjentkę, która zaatakowała pielęgniarkę próbującą udzielić jej pomocy.

Według informacji RMF FM agresywna kobieta chwyciła pielęgniarkę za włosy i uderzała jej głową o podłogę. Ofiara ataku trafiła potem na badania.

Policyjna akcja w szpitalu

Do beskidzkiego szpitala wezwana została policja, a gdy funkcjonariusze dotarli do placówki, obezwładnili napastniczkę, która potem wylądowała na izbie wytrzeźwień. Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego ustalają motywy ataku nietrzeźwej kobiety.

Przesłuchano też świadków zdarzenia i zabezpieczono zapis monitoringu.

maz/RMF FM

