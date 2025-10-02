Policjanci z Teresina zatrzymali agresywnego i pijanego Ukraińca. Mężczyzna pogryzł uszczelkę drzwi radiowozu i uszkodził lakier. Po usłyszeniu zarzutów zniszczenia mienia i kierowania gróźb karalnych został przekazany służbie granicznej Ukrainy.
CZYTAJ TAKŻE: Ukrainiec zaatakował w Częstochowie policjantów. Został przekazany Straży Granicznej i deportowany do swojego kraju
Policjanci otrzymali zgłoszenie ws. nietrzeźwego i agresywnego mężczyzny, którym okazał się być obywatel Ukrainy. Miał kierować groźby karalne w stronę dwóch innych osób tej samej narodowości. Po przyjeździe patrolu 28-lat się nie uspokoił i został zatrzymany.
Po umieszczeniu go w radiowozie, ku zdumieniu policjantów, Ukrainiec wyładował swoją złość na samochodzie. Zacisnął zęby na uszczelce znajdującej się drzwiach wozu i odgryzł kawałek. Dodatkowo uszkodził powłokę lakierniczą auta.
Miał problemy z prawem
Ukrainiec wprawił w osłupienie policjantów z Teresina (pow. sochaczewski, woj. mazowieckie), bo czegoś takiego jeszcze nie wiedzieli, a mają za sobą setki interwencji.
Gryzienie to coś, z czym spotkały się po raz pierwszy…
— mówili policjanci.
Agresywny obywatel Ukrainy trafił do policyjnego aresztu. W sochaczewskiej komendzie usłyszał trzy zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz uszkodzenia mienia. Okazało się, że mężczyzna już wcześniej miał problemy z prawem na terenie Polski. We wtorek 28-latek został przekazany służbie granicznej Ukrainy.
CZYTAJ TAKŻE:
— Polska nie deportuje wszystkich, którzy powinni być wydaleni. W rejestrze znajduje się ponad 31 tys. niepożądanych obcokrajowców
— Więcej młodych Ukraińców przyjeżdża do Polski. To efekt decyzji tamtejszego rządu, że mężczyźni w tym wieku mogą wyjeżdżać do innych krajów
koal/RMF24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/742113-ukrainiec-pogryzl-radiowoz-zostal-wydalony-z-polski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.