Dwaj mężczyźni staną przed sądem oskarżeni o brutalne zabójstwo 60-latka ze Słupska, zbezczeszczenie jego zwłok oraz zacieranie śladów zbrodni. Według prokuratury motywem tragedii była zazdrość o kobietę. Sprawa, która wstrząsnęła opinią publiczną, trafiła do Sądu Okręgowego w Słupsku.
Według informacji przekazanych przez prok. Marciniaka akt oskarżenia prokuratura regionalna skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku 29 września.
O zabójstwo Andrzeja G. ze Słupska prokurator oskarżył 36-letniego Andrzeja K. Mężczyzna kilkukrotnie i z dużą siłą uderzył 60-latka w okolice klatki piersiowej, przewrócił go na podłogę i zadał mu sześć ciosów nożem, powodując jego śmierć.
36-latek ze Słupska jest też oskarżony o zbezczeszczenie zwłok i zacieranie śladów zbrodni. Pod tymi zarzutami przed sądem stanie także 44-letni Zdzisław M. z powiatu słupskiego. Obaj usunęli z ciała pokrzywdzonego wnętrzności, wynieśli je z mieszkania i wyrzucili do śmietnika. Obaj wycierali też ślady krwi na miejscu zbrodni.
Czyny zarzucane oskarżonym zostały popełnione w grudniu 2023 r. Prok. Marciniak przypomniał, że do ujawnienia zwłok doszło pół roku później, 10 lipca 2024 r., w mieszkaniu Andrzeja K. Były w wannie „w stanie silnego rozkładu i częściowego wysuszenia”.
Brutalny charakter morderstwa
Śledztwo w sprawie zabójstwa wszczęła Prokuratura Rejonowa w Słupsku. Ze względu na brutalny charakter zbrodni w listopadzie 2024 r. przejęła je Prokuratura Regionalna w Gdańsku, pod której nadzorem nad sprawą pracowali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i słupscy kryminalni.
W połowie kwietnia 2025 r. do sprawy zatrzymano trzy osoby. Oprócz Andrzeja K. i Zdzisława M., którzy po usłyszeniu zarzutów zostali aresztowani, podejrzaną o utrudnienie śledztwa była Kamilla T.
Jednak wykonane czynności procesowe nie dostarczyły jednoznacznych dowodów popełnienia przez nią przestępstwa i materiały w jej zakresie wyłączono do odrębnego postępowania
— poinformował prok. Marciniak.
Dodał, że w toku śledztwa przesłuchano 56 świadków, w tym jednego w charakterze świadka anonimowego (tożsamość świadka została utajniona). Uzyskano liczne opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, genetyki sądowej, daktyloskopii, biologii, informatyki śledczej, psychologii i psychiatrii sądowej. Ci ostatni stwierdzili, że oskarżeni w czasie popełnienia zarzucanych im czynów byli poczytalni i mogą brać udział w postępowaniu karnym.
Motywem zabójstwa była zazdrość o kobietę.
Andrzejowi K. grozi nawet dożywocie. Zdzisław M. może zostać skazany na do dwóch lat więzienia za znieważenie zwłok i do pięciu lat za utrudnianie śledztwa.
xyz/PAP
