Warszawski Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok 7 lat więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W. za udział w bójce i pobiciu na Nowym Świecie, w wyniku której zmarł 29-letni mieszkaniec woj. kujawsko-pomorskiego. Wyrok jest prawomocny.
Do bójki doszło nad ranem 8 maja 2022 r. na Nowym Świecie w Warszawie. 29-letni Maciej, mieszkaniec woj. kujawsko-pomorskiego, stanął w obronie koleżanek i zwrócił uwagę trzem agresywnie zachowującym się mężczyznom. Wówczas został brutalnie pobity i ugodzony nożem. Mężczyzna zmarł mimo udzielonej mu pomocy medycznej i wysiłku lekarzy.
Początkowo służby ujęły Łukasza G. i Sebastiana W. Główny podejrzany uciekł przed wymiarem sprawiedliwości do Turcji, wykorzystując dowód osobisty swojego brata. W marcu 2023 r. został zatrzymany i od tego czasu przebywał w tureckim areszcie. Tamtejsze władze zdecydowały o jego ekstradycji. W grudniu 2024 r. został przywieziony do Polski, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Jego proces ruszył przed sądem I instancji w lipcu.
Z kolei proces Łukasza G. i Sebastiana W. przed sądem I instancji zakończył się w kwietniu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał ich wówczas na karę siedmiu lat więzienia i zapłatę nawiązki w wysokości 10 tys. zł na rzecz funduszu pokrzywdzonych. Wyrok był nieprawomocny.
Apelację od niego złożyli obrońcy mężczyzn. Wskazali oni m.in. na nieprawidłową obsadę sądu I instancji (w sprawie orzekała sędzia Beata Adamczyk-Łabuda – PAP), błędy w ustaleniach faktycznych czy obrazę przepisów prawa materialnego. Obrońcy Łukasza G. i Sebastiana W. wnieśli o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zmianę wyroku i kwalifikacji czynu.
Prawomocne rozstrzygnięcie
Dziś w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie w tej sprawie. Sąd utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.
W uzasadnieniu sędzia Ewa Jethon podkreśliła, że zarzuty podniesione w apelacji są niezasadne.
Najdalej idący zarzut bezwzględnej przesłanki odwoławczej wywodzony z nienależytej obsady sądu nie został uwzględniony
— zaznaczyła sędzia.
Wyjaśniła, że kryteria oceny nienależytej obsady sądu odwołują się do badania niezawisłości i bezstronności nie tylko w perspektywie nominacji.
Wskazała też, że sędzia, która wydawała wyrok w sądzie I instancji orzekała wiele lat.
Okoliczności przedmiotowe i podmiotowe, która dotyczy pospolitego przestępstwa kryminalnego, nie stwarzają podstaw do podważenia niezawisłości i bezstronności sędziego
— powiedziała sędzia.
W uzasadnieniu oceniła, że analiza całokształtu okoliczności wynikających z dowodów pokazuje, że ustalenia w tej sprawie odpowiadają treści wyroku sąd I instancji.
Nagrania z monitoringu
Dodała, że nagrania z monitoringu w sposób kompatybilny tworzą przebieg zdarzenia i wraz z zeznaniami świadków pokazują, co się wydarzyło.
Kara wymierzona oskarżonym jest karą adekwatną do stopnia zawinienia
— podkreśliła sędzia.
Przytoczyła też zeznania świadków.
Zachowywali się jak w amoku (…). W tym samym momencie zdawali mu ciosy, rękami i nogami. Pokrzywdzony był zupełnie pasywny. Nie oddawał ciosów. Nie bronił się
— brzmiały zeznania jednego ze świadków zdarzenia.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/742026-zabojstwo-na-nowym-swiecie-sad-apelacyjny-utrzymal-wyrok
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.