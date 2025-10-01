Brutalne zabójstwo na Nowym Świecie. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok 7 lat więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W.

Warszawski Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok 7 lat więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W. za udział w bójce i pobiciu na Nowym Świecie, w wyniku której zmarł 29-letni mieszkaniec woj. kujawsko-pomorskiego. Wyrok jest prawomocny.

Do bójki doszło nad ranem 8 maja 2022 r. na Nowym Świecie w Warszawie. 29-letni Maciej, mieszkaniec woj. kujawsko-pomorskiego, stanął w obronie koleżanek i zwrócił uwagę trzem agresywnie zachowującym się mężczyznom. Wówczas został brutalnie pobity i ugodzony nożem. Mężczyzna zmarł mimo udzielonej mu pomocy medycznej i wysiłku lekarzy.

Początkowo służby ujęły Łukasza G. i Sebastiana W. Główny podejrzany uciekł przed wymiarem sprawiedliwości do Turcji, wykorzystując dowód osobisty swojego brata. W marcu 2023 r. został zatrzymany i od tego czasu przebywał w tureckim areszcie. Tamtejsze władze zdecydowały o jego ekstradycji. W grudniu 2024 r. został przywieziony do Polski, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Jego proces ruszył przed sądem I instancji w lipcu.

Z kolei proces Łukasza G. i Sebastiana W. przed sądem I instancji zakończył się w kwietniu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał ich wówczas na karę siedmiu lat więzienia i zapłatę nawiązki w wysokości 10 tys. zł na rzecz funduszu pokrzywdzonych. Wyrok był nieprawomocny.

Apelację od niego złożyli obrońcy mężczyzn. Wskazali oni m.in. na nieprawidłową obsadę sądu I instancji (w sprawie orzekała sędzia Beata Adamczyk-Łabuda – PAP), błędy w ustaleniach faktycznych czy obrazę przepisów prawa materialnego. Obrońcy Łukasza G. i Sebastiana W. wnieśli o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zmianę wyroku i kwalifikacji czynu.

Prawomocne rozstrzygnięcie

Dziś w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie w tej sprawie. Sąd utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.

W uzasadnieniu sędzia Ewa Jethon podkreśliła, że zarzuty podniesione w apelacji są niezasadne.

Najdalej idący zarzut bezwzględnej przesłanki odwoławczej wywodzony z nienależytej obsady sądu nie został uwzględniony

— zaznaczyła sędzia.

Wyjaśniła, że kryteria oceny nienależytej obsady sądu odwołują się do badania niezawisłości i bezstronności nie tylko w perspektywie nominacji.

Wskazała też, że sędzia, która wydawała wyrok w sądzie I instancji orzekała wiele lat.

Okoliczności przedmiotowe i podmiotowe, która dotyczy pospolitego przestępstwa kryminalnego, nie stwarzają podstaw do podważenia niezawisłości i bezstronności sędziego

— powiedziała sędzia.

W uzasadnieniu oceniła, że analiza całokształtu okoliczności wynikających z dowodów pokazuje, że ustalenia w tej sprawie odpowiadają treści wyroku sąd I instancji.

Nagrania z monitoringu

Dodała, że nagrania z monitoringu w sposób kompatybilny tworzą przebieg zdarzenia i wraz z zeznaniami świadków pokazują, co się wydarzyło.

Kara wymierzona oskarżonym jest karą adekwatną do stopnia zawinienia

— podkreśliła sędzia.

Przytoczyła też zeznania świadków.

Zachowywali się jak w amoku (…). W tym samym momencie zdawali mu ciosy, rękami i nogami. Pokrzywdzony był zupełnie pasywny. Nie oddawał ciosów. Nie bronił się

— brzmiały zeznania jednego ze świadków zdarzenia.

