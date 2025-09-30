Adwokat Tymoteusz Paprocki, reprezentujący Wołodymyra Z., Ukraińca, którego Niemcy podejrzewają o udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream, przekazał PAP, że jego klient został zatrzymany w godzinach porannych w jednej z podwarszawskich miejscowości. „Zatrzymanie na zlecenie Niemiec ob. Ukrainy podejrzewanego o atak na NS jest skandalem i nigdy nie powinno mieć miejsca. To przejaw uległości Tuska wobec Berlina. Ten człowiek powinien natychmiast zostać wypuszczony” - napisał na platformie X Mariusz Kamiński.
Jak poinformował Paprocki, mężczyzna został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wystosowanego przez Niemcy.
O godz. 13 startują czynności procesowe w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, po których będę mógł wypowiedzieć się więcej, bo wtedy będę wiedział, jakie zarzuty stawiane są mojemu klientowi oraz jakie będą w tej sprawie najbliższe działania
— powiedział mec. Paprocki.
Podkreślił, że obrona będzie w tej sprawie bardzo aktywnie działała.
Jaki by obywatel Ukrainy w tych działaniach nie uczestniczył, mając na uwadze wojnę w Ukrainie, oraz to, że właścicielem tej infrastruktury jest spółka rosyjska, która wprost finansuje wojnę w Ukrainie, trudno uważać, aby te działania mogły być uznawane za przestępstwo
— zaznaczył Paprocki.
26 września 2022 r. trzy z czterech nitek dwóch gazociągów Nord Stream 1 i 2 zostały zniszczone na głębokości około 80 metrów na dnie Morza Bałtyckiego.
Według niemieckich służb Wołodymyr Z. uczestniczył w wysadzeniu gazociągu. Podejrzany ma być instruktorem nurkowym.
Wołodymyr Z. zostanie wydany Niemcom? Trwają czynności w związku z ENA
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że wobec zatrzymanego Ukraińca, podejrzewanego przez Niemcy o wysadzenie rurociągu Nord Stream, trwają w prokuraturze czynności związane z ENA.
Prok. Skiba poinformował, że mężczyzna został zatrzymany we wtorek w podwarszawskim Pruszkowie przez lokalną policję.
Obecnie trwają z nim czynności w związku z realizacją europejskiego nakazu aresztowania (ENA)
— powiedział.
Dodał, że w godzinach 15-16 planowany jest w tej sprawie briefing warszawskiej prokuratury okręgowej.
„To przejaw uległości Tuska wobec Berlina”
**Do całej sprawy na platformie X odniósł się Mariusz Kamiński, europoseł PiS. Ostro ocenił zatrzymanie podejrzewanego Ukraińca na polecenie Niemiec.
Rosyjski Gazprom jest narzędziem prowadzenia polityki imperialnej Rosji, a Nord Stream służył finansowaniu rosyjskich wojen, w tym barbarzyńskiej wojny przeciwko Ukrainie. Wysadzenie NS było w interesie Europy. Zatrzymanie na zlecenie Niemiec ob. Ukrainy podejrzewanego o atak na NS jest skandalem i nigdy nie powinno mieć miejsca. To przejaw uległości Tuska wobec Berlina. Ten człowiek powinien natychmiast zostać wypuszczony
— podkreślił Mariusz Kamiński.
