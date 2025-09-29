Straż Graniczna i policja w Podlaskiem udaremniły weekendowy przemyt około 15 tys. paczek papierosów balonami meteorologicznymi, zatrzymując dwóch Polaków i trzech Białorusinów. Funkcjonariusze znajdowali pakunki z kontrabandą m.in. w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, gminie Szudziałowo oraz w okolicach Sokola i Straszewa. Zabezpieczono papierosy o łącznej wartości ponad 185 tys. zł, a zatrzymani usłyszeli już zarzuty, w tym związane z przemytem, paserstwem, a w jednym przypadku także z posiadaniem treści pedofilskich.
W 10 przemytach papierosów - siedem zdarzeń wykryła SG i trzy policja - balonami przemycono w sumie ok. 15 tys. paczek papierosów, z czego 10 tys. wykryła SG, a 4,9 tys. policja.
Podlaska straż graniczna przejęła w sumie ok. 10 tys. paczek papierosów przemyconych balonami o łącznej wartości 185 tys. zł. Pakiety z papierosami znaleziono w siedmiu miejscach, m.in. w rejonie Białegostoku, miejscowości Sokole, Straszewo, Jałówka oraz w okolicach polsko-białoruskiej granicy na terenie działania placówek SG w Krynkach i Bobrownikach
— poinformowała rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (POSG) mjr Katarzyna Zdanowicz.
Dwóch Polaków SG zatrzymała w okolicach Białegostoku podczas kontroli drogowej. Jechali samochodem osobowym, mieli w bagażniku pakunki z papierosami z białoruskimi znakami akcyzy. Łączna wartość tego towaru została oszacowana na 26 tys. zł. Z informacji SG wynika, że osoby te przyjechały odebrać przemycane papierosy. Już wiadomo, że usłyszą zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego.
W Sokolu funkcjonariusze SG znaleźli szczątki balonu meteorologicznego oraz pakunek z 1,5 tys. paczek papierosów. Podobna sytuacja była w pobliżu Straszewa. Podobny pakunek znaleziono także w pobliżu granicy na terenie działania placówki SG w Krynkach. Tam również było ok. 1,5 tys. paczek papierosów
— poinformował Podlaski Oddział SG.
Z danych POSG wynika, że dotąd w 2025 r. ujawniono łącznie ponad 100 prób przemytu papierosów z wykorzystaniem balonów meteorologicznych. Przestępcy wykorzystują tę metodę do prób przemytu, bo - jak ocenia SG - szukają nowych metod działania w związku z tym, że na granicy polsko-białoruskiej są różne zabezpieczenia, które powstały w związku z wywołanym latem 2021 r. przez Białoruś kryzysem migracyjnym na tej granicy. Łączna wartość zabezpieczonych papierosów przekroczyła 2,5 mln zł.
Działania podlaskiej policji
W weekend podlaska policja znajdowała papierosy przemycone balonem w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i w gminie Szudziałowo (graniczącej z Białorusią w powiecie sokólskim).
W tej gminie policjanci zabezpieczyli 1,4 tys. paczek papierosów. Pakunek spadł na jedno z podwórek. Zatrzymano dwóch Białorusinów w wieku 55 i 22 lat, którzy przyjechali na posesję po odbiór tej kontrabandy. Mężczyźni usłyszeli zarzuty przemytu papierosów, przekazano ich Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej ich do powrotu do swojego kraju. Policja poinformowała, że gdyby te papierosy trafiły na rynek, Skarb Państwa straciłby na należnych podatkach 42 tys. zł.
Również 1,5 tys. paczek papierosów spadło w sobotę razem z balonem meteorologicznym na terenie jednego z zakładów budowlanych w Bielsku Podlaskim. Bielska policja zatrzymała 40-letniego Białorusina w aucie, które jeździło wokół tego miejsca. W telefonie mężczyzny znajdowała się tzw. pinezka lokalizująca kontrabandę. Białorusin dostał zarzut przemytu papierosów, paserstwa
— podała policja.
Mężczyzna miał też w telefonie treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich. Dlatego usłyszał również związane z tym zarzuty, za które grozi mu kara do pięciu lat więzienia. Jest wniosek o aresztowanie tego mężczyzny
— poinformowała policja.
Balon z kontrabandą był także zlokalizowany w sobotę na parkingu przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku. Policja zarekwirowała tam 2 tys. nielegalnych paczek papierosów.
