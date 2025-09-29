Policyjni łowcy głów ze Śląska dokonali zatrzymania 46-letniego mieszkańca Gliwic, który przez blisko półtora roku ukrywał się przed organami ścigania. Mężczyznę ujęto na terenie województwa mazowieckiego. Zatrzymany ma do odbycia karę 5 lat pozbawienia wolności, m.in. za udział w gangu, posiadanie broni palnej oraz obrót nielegalnym alkoholem i papierosami.
Gliwiczanin ukrywał się od kwietnia 2024 r. Był poszukiwany kilkoma listami gończymi. Wytropili go policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach określani mianem łowców głów – poinformowała komenda wojewódzka w Katowicach.
Do zatrzymania doszło 24 września 2025 r. na terenie województwa mazowieckiego. Z uwagi na podejrzenie, że może posiadać przy sobie broń palną, w działaniach wzięli udział policjanci z Katowic, a także funkcjonariusze Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Radomia i Kielc
— opisywał zespół prasowy śląskiej policji w komunikacie.
Poszukiwany był wyjątkowo ostrożny
Poszukiwany przez wiele miesięcy unikał kontaktów, regularnie zmieniał miejsce pobytu i był wyjątkowo ostrożny. Jego ostatnie miejsce pobytu policjanci ustalili dzięki pracy operacyjnej.
Podczas zatrzymania mężczyzna był całkowicie zaskoczony i nie stawiał oporu. Trafił już do aresztu, gdzie odbędzie zasądzoną karę 5 lat pozbawienia wolności
— dodał zespół prasowy.
Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmują się ustalaniem miejsca pobytu i zatrzymywaniem najgroźniejszych przestępców w kraju i poza jego granicami. Działają często we współpracy z policjami innych państw.
W ubiegłym roku przejęli oni w sumie 87 spraw poszukiwawczych (w 2023 r. było ich 49), z tego 48 spraw dotyczyło najcięższych zbrodni. Brali udział w zatrzymaniach na podstawie europejskich nakazów aresztowania wydanych m.in. przez Finlandię, a także realizowali czynności operacyjno-rozpoznawcze na rzecz innych jednostek policji. W 2024 r. zakończyli 61 spraw poszukiwawczych, rok wcześniej było ich 38.
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/741837-policyjni-lowcy-glow-zatrzymali-groznego-czlonka-gangu
