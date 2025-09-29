Policja zapobiegła ustawce przed meczem B-klasowych drużyn piłkarskich - GKS Pierwszy Chwałowice vs. Odra Wodzisław. W Rybniku-Chwałowicach miało dojść do bijatyki z udziałem kilkudziesięciu pseudokibiców.
Do niebezpiecznej sytuacji doszło 21 września tuż przed meczem na poziomie klasy B między drużynami z Chwałowic i Wodzisławia
— poinformował zespół prasowy śląskiej policji. Około 60 osób próbowało doprowadzić do konfrontacji, ale funkcjonariusze zapobiegli eskalacji konfliktu i przywrócili porządek.
W akcji brali udział policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach z komisariatu w Boguszowicach i z komendy rybnickiej. Na zamieszczonym przez policję filmiku z kamer umieszczonych na mundurach policjantów widać, jak funkcjonariusze wyposażeni w tarcze i pałki rozdzielają wrogie grupy pseudokibiców. W trakcie interwencji użyli też ręcznego miotacza gazu łzawiącego.
Do ustawki miało dojść przed meczem
Jak opisywała w rozmowie z PAP asp. sztab. Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, na mecz przyjechało autokarem około 40 kibiców Odry Wodzisław. Do konfrontacji z miejscowymi szalikowcami miało dojść tuż przed meczem, przy samym stadionie.
Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego i siły fizycznej, odpychając najbardziej agresywnego kibica. Gdy nie przyniosło to skutku, w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie i zdrowie użyli też ręcznego miotacza gazu
— relacjonowała.
W trakcie zajść nikt nie odniósł obrażeń, nie było też strat materialnych. Nikt nie został zatrzymany. Pięciu uczestników zgromadzenia zostało ukaranych mandatami za niestosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i używanie wulgarnych słów.
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/741826-policja-zapobiegla-ustawce-z-udzialem-okolo-60-pseudokibicow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.