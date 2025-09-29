WIDEO

Ustawka przed meczem B-klasy z udziałem około 60 pseudokibiców! Policja zapobiegła bijatyce. Użyto ręcznego miotacza gazu

  • Kryminał
  • opublikowano:
Sprawdź Policja udaremniła ustawkę kibiców / autor: pixabay.com/X-Policja Śląska, screen
Policja udaremniła ustawkę kibiców / autor: pixabay.com/X-Policja Śląska, screen

Policja zapobiegła ustawce przed meczem B-klasowych drużyn piłkarskich - GKS Pierwszy Chwałowice vs. Odra Wodzisław. W Rybniku-Chwałowicach miało dojść do bijatyki z udziałem kilkudziesięciu pseudokibiców.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 21 września tuż przed meczem na poziomie klasy B między drużynami z Chwałowic i Wodzisławia

— poinformował zespół prasowy śląskiej policji. Około 60 osób próbowało doprowadzić do konfrontacji, ale funkcjonariusze zapobiegli eskalacji konfliktu i przywrócili porządek.

W akcji brali udział policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach z komisariatu w Boguszowicach i z komendy rybnickiej. Na zamieszczonym przez policję filmiku z kamer umieszczonych na mundurach policjantów widać, jak funkcjonariusze wyposażeni w tarcze i pałki rozdzielają wrogie grupy pseudokibiców. W trakcie interwencji użyli też ręcznego miotacza gazu łzawiącego.

Do ustawki miało dojść przed meczem

Jak opisywała w rozmowie z PAP asp. sztab. Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, na mecz przyjechało autokarem około 40 kibiców Odry Wodzisław. Do konfrontacji z miejscowymi szalikowcami miało dojść tuż przed meczem, przy samym stadionie.

Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego i siły fizycznej, odpychając najbardziej agresywnego kibica. Gdy nie przyniosło to skutku, w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie i zdrowie użyli też ręcznego miotacza gazu

— relacjonowała.

W trakcie zajść nikt nie odniósł obrażeń, nie było też strat materialnych. Nikt nie został zatrzymany. Pięciu uczestników zgromadzenia zostało ukaranych mandatami za niestosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i używanie wulgarnych słów.

xyz/PAP/X

