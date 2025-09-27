Przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku i w sąsiadującym z Białymstokiem Kleosinie zlokalizowano w dwa balony meteorologiczne z dołączonymi do nich pakunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy - wynika z informacji przekazanych PAP przez policję i Straż Graniczną. Łączna wartość przemyconych balonami papierosów to ok. 2,2 mln zł.
Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego podlaskiej policji powiedziała PAP, że balon znaleziony w Białymstoku miał lokalizator, a w pakunku były papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Nie policzono jeszcze, ile papierosów przemycono do Polski w ten sposób. Straż Graniczna poinformowała natomiast o kolejnym balonie znalezionym w Kleosinie. Szczegółów na razie nie podano.
Przypadków takiego przemytu papierosów w nocy z piątku na sobotę w Podlaskiem było więcej, zatrzymywane są także osoby, które zgłaszają się po odbiór tej kontrabandy
— poinformowała Ewelina Lewkowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.
SG poinformowała na razie o zatrzymaniu dwóch Polaków, którzy mieli przy sobie takie pakunki z papierosami. Pogranicznicy nie informują jeszcze gdzie miały miejsce te zatrzymania. Osoby te dostały już zarzuty z kodeksu karnego skarbowego - podała krótko Straż Graniczna.
Łączna wartość przemyconych balonami papierosów to ok. 2,2 mln zł
Służby w Podlaskiem wielokrotnie wcześniej znajdowały balony meteorologiczne, które wykorzystywano do przemytu papierosów przez polsko-białoruską granicę. Ewelina Lewkowicz podsumowała, że dotychczas było ponad 90 takich przypadków, a łączna wartość przemyconych w ten sposób papierosów to ok. 2,2 mln zł.
Podlaskie graniczy m.in. z Białorusią. W regionie zamknięte są wszystkie drogowe polsko-białoruskie przejścia graniczne, od lata 2021 r. trwa wywołany przez Białoruś kryzys migracyjny. W nocy ze środy na czwartek otwarto ponownie ruch na kolejowych przejściach w Kuźnicy i Siemianówce, które były zamknięte w związku z manewrami Zapad na Białorusi. Przez te przejścia odbywa się jedynie transport towarów, nie ma ruchu osobowego.
koal/PAP
