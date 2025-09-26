Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali największą nielegalną fabrykę fałszywych leków w Polsce. Zatrzymali osiem osób. Wartość zabezpieczonych preparatów oszacowano na co najmniej 20 milionów złotych.
Rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski przekazał, że w ostatnich dniach funkcjonariusze CBŚP przy wsparciu śledczych z Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) na polecenie szczecińskiej Prokuratury Krajowej przeprowadzili w województwie zachodniopomorskim akcję, w wyniku której zlikwidowano nielegalną fabrykę.
Na miejscu znaleźli kompletną linię technologiczną do produkcji leków, sterydów i innych środków farmakologicznych. Zabezpieczyli również znaczne ilości gotowych preparatów, których wartość ekspert Polskiej Agencji Antydopingowej oszacował na co najmniej 20 milionów złotych.
Była to największa tego typu fabryka ujawniona dotychczas w kraju. Warunki produkcji rażąco odbiegały od obowiązujących norm i stwarzały poważne zagrożenie dla zdrowia
— przekazał Wrześniowski.
Na polecenie prokuratury zatrzymano osiem osób, w tym lidera grupy. Według ustaleń śledczych kontrolę nad procederem sprawował kierujący grupą – od pozyskiwania półproduktów po nadzór nad produkcją. Pozostałe osoby odpowiadały za wytwarzanie medykamentów i za ich dystrybucję, m.in. poprzez sieć automatów paczkowych. Podczas działań zabezpieczono również mienie o wartości ponad miliona złotych – luksusowe samochody, biżuterię i gotówkę w różnych walutach.
Policja ostrzega, że w nielegalnej fabryce produkowano preparaty podawane m.in. w formie iniekcji. Nie mają one odpowiedników w legalnym obrocie aptecznym, a ich stosowanie może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet dla życia.
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, nielegalnej produkcji i wprowadzania do obrotu leków, sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia wielu osób oraz prania pieniędzy. Sąd na wniosek prokuratury zadecydował o aresztowaniu dwóch osób.
