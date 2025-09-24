Świętokrzyska policja prowadzi poszukiwania 63-letniego Józefa Kozoduja, podejrzewanego o brutalny atak na swoją żonę w gminie Osiek. Kobieta trafiła do szpitala, a sprawca zbiegł w kierunku pobliskiego lasu. Policja publikuje rysopis mężczyzny i apeluje o pomoc w jego odnalezieniu.
Świętokrzyska policja szuka 63-letniego Józefa Kozoduja podejrzewanego o atak na swoją żonę w Suchowoli w gminie Osiek w powiecie staszowskim. Opublikowała pełny rysopis mężczyzny i apel o pomoc.
Według ustaleń funkcjonariuszy 22 września poszukiwany 63-latek zaatakował swoją żonę na terenie posesji w Suchowoli w gminie Osiek w powiecie staszowskim. 52-letnia kobieta z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Informację o poszkodowanej leżącej na podwórku przekazał sąsiad, a na miejsce skierowano patrol i służby medyczne. Wstępnie ustalono, że atakujący po zdarzeniu uciekł w kierunku pobliskiego lasu.
Policja apeluje, aby każda osoba, która widziała poszukiwanego lub zna jego miejsce pobytu, niezwłocznie skontaktowała się z najbliższą jednostką lub zadzwoniła pod numer alarmowy 112.
Rysopis poszukiwanego
Poszukiwany ma około 175 cm wzrostu i waży około 85 kg. Ma krótkie, ciemne włosy, częściowo siwiejące, z widoczną łysiną czołową. Charakterystycznym znakiem szczególnym jest blizna po oparzeniu w okolicy ust i żuchwy.
W chwili zdarzenia mężczyzna ubrany był w granatowe spodnie z paskami po bokach, czarną koszulkę z krótkim rękawem z napisem „miś” oraz gumowce – możliwe, że chodzi boso.
W poszukiwania zaangażowanych jest ponad 100 policjantów i strażaków.
Prokuratura wystawiła list gończy
Wczoraj wieczorem prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu ww. podejrzanemu zarzutu usiłowania zabójstwa. Dziś prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Staszowie wniosku o wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Sąd wniosek ten uwzględnił, a wobec powyższego prokurator wydał postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym
— poinformowała Prokuratura Okręgowa w Kielcach
