Policjanci z Katowic przechwycili blisko 100 kilogramów narkotyków o wartości niemal 4 mln zł i zatrzymali dwóch mieszkańców Siemianowic Śląskich powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty i decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu.
Podejrzanych w wieku 29 i 27 lat ujęli funkcjonariusze z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
— podała mł. asp. Andżelina Rochowiak z zespołu prasowego śląskiej policji.
Jak opisywała, do przejęcia substancji odurzających i psychotropowych doszło w woj. małopolskim.
Na podstawie żmudnej pracy operacyjnej śląscy policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców ustalili, że dwaj mieszkańcy Siemianowic Śląskich będą przewozili w swoim samochodzie znaczne ilości narkotyków. Ich przypuszczenia potwierdziły się. W ustalonym dniu na autostradzie A4, w rejonie lotniska Kraków-Balice, zatrzymali do kontroli mercedesa
— dodała mł. asp. Rochowiak.
W bagażniku zatrzymanego samochodu podejrzani wieźli ponad 72 kilogramy 4-CMC (klefedron). Niedługo później na poddaszu bloku, w którym wcześniej mieszkał 29-latek, zabezpieczono ponad 8 kg amfetaminy i 4 kg 4-CMC. U młodszego z zatrzymanych policjanci znaleźli nie tylko kolejne narkotyki, ale też przedmioty mogące pochodzić z przestępstwa, w tym m.in. 12 sztuk okularów korekcyjnych i ponad 70 sztuk e-papierosów.
Policja zabezpieczyła łącznie blisko 100 kilogramów narkotyków. Śledczy oszacowali ich czarnorynkową wartość na prawie 4 mln zł. Do działań zaangażowani zostali również policjanci z komendy w Krakowie. To krakowscy mundurowi będą prowadzili dalsze czynności w tej sprawie. Krakowska prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Decyzją tamtejszego sądu mężczyźni zostali aresztowani na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat więzienia.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/741377-policja-przechwycila-narkotyki-warte-miliony-zlotych
