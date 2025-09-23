Na terenie garnizonu stołecznego Policji funkcjonariusze dokonali obławy na dilerów narkotykowych i to na naprawdę szeroką skalę. W podjętych działaniach, których zasadniczym celem było przejęcie jak największej ilości zabronionych substancji zanim trafią na czarny rynek, zatrzymano aż 217 osób, w tym 96 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. 115 zatrzymanych osób było poszukiwanych przez policję. W całej akcji zabezpieczono 20 kilogramów rozmaitych narkotyków.
Przebiega akcji w Warszawie opisała Komenda Stołeczna Policji. Wskazano, że szczególną uwagę zwrócono na okolice, w których znajdują się szkoły ponadpodstawowe.
Działania prowadzone na terenie stolicy i okolicznych powiatów miały na celu ograniczenie wprowadzania substancji narkotycznych na czarny rynek poprzez zatrzymywanie osób biorących udział w procederze wprowadzania ich do obrotu lub udzielania innym osobom. Kolejnym celem policjantów stołecznego garnizonu było zatrzymywanie osób poszukiwanych przez organy ścigania
— napisała w komunikacie Komenda Stołeczna Policji.
Szczególnym nadzorem objęte zostały przede wszystkim rejony szkół ponadpodstawowych, gdzie młodzież pozostawiona bez nadzoru osób dorosłych może mieć bezpośredni kontakt z osobami handlującymi narkotykami. Okazyjnie nabyta substancja niewiadomego pochodzenia o nieznanym składzie po spożyciu może spowodować utratę lub zmianę świadomości, co w konsekwencji może prowadzić do zatrucia, możliwości utraty zdrowia, a nawet życia. W zaplanowanych w najdrobniejszych szczegółach działaniach, po wnikliwej i żmudnej analizie, udział wzięli w nich policjanci pionów prewencji i służb kryminalnych
— dodano.
Konsekwentna obserwacja
Funkcjonariusze Policji prowadzili konsekwentną obserwację budynków, które mogły posłużyć dilerom do handlu zakazanymi substancjami. Skontrolowano ponad 1200 takich obiektów.
W ramach prowadzonych działań policjanci z garnizonu stołecznego zatrzymali łącznie 217 osób, w tym 96 osób, które podejrzane są o przestępstwa narkotykowe. Funkcjonariusze przejęli łącznie 20 kilogramów narkotyków. Wśród zabezpieczonych substancji znalazły się m.in. marihuana, amfetamina, haszysz, heroina, kokaina oraz mefedron
— podała Komenda Stołeczna Policji.
Policjanci skontrolowali również prawie 800 miejsc za osobami poszukiwanymi. Efektem ich działań było zatrzymanie 115 osób (w tym 31 poszukiwanych listami gończymi, 59 poszukiwanych nakazami doprowadzenia, 23 poszukiwanych celem ustalenia miejsca pobytu, 2 osoby były poszukiwane Europejskimi Nakazami Aresztowania)
— podkreślono w komunikacie.
