Oburzające sceny! Półnagi, nietrzeźwy mężczyzna położył się przed ołtarzem w katedrze. Rzucał wulgaryzmami i obrażał uczucia religijne wiernych

Do bulwersującego zdarzenia doszło 18 września w legnickiej katedrze. Do świątyni wtargnął półnagi, nietrzeźwy mężczyzna i położył się przed ołtarzem podczas Mszy świętej. Gdy obecni na miejscu wierni próbowali go wyprowadzić, to zaczął on wykrzykiwać w ich stronę wulgaryzmy i obrażać ich uczucia religijne. O sprawie poinformował portal „Legnica Nasze Miasto”.

Ostatecznie mężczyzna został wyprowadzony z kościoła. Na miejsce wezwano policję, ale sprawca całego zamieszania zbiegł.

Dzięki działaniom dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, który trafnie wytypował potencjalnego sprawcę, zweryfikował go w policyjnych systemach i natychmiast przekazał informacje patrolom w terenie, mężczyznę udało się szybko zatrzymać

— wskazała kom. Jagoda Ekier z legnickiej policji w rozmowie z portalem.

Policja wyjaśniła, że badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zatrzymany 35-latek trafił do policyjnej celi, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Policjanci przypominają, że obrażanie uczuć religijnych i zakłócanie porządku publicznego to przestępstwa zagrożone odpowiedzialnością karną do lat 2.

— przekazała legnicka policja w komunikacie prasowym.

as/Legnica.NaszeMiasto

