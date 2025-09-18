Oferował marihuanę... policjantowi. Chwalił się też innymi narkotykami. 18-latek został zatrzymany i jest już w areszcie

Funkcjonariusze policji / autor: KWP w Rzeszowie

Trudno opisać zdziwienie i niedowierzanie młodego mężczyzny, który został ujęty w Rzeszowie przez funkcjonariusza strzyżowskiej komendy. 18-latek zaoferował policjantowi marihuanę w zamian za sprawdzenie, czy w pobliżu nie ma… policji. Funkcjonariusz, pomimo że był w czasie wolnym od służby, ujął „dilera”, który usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających” - podała Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

15 września przed godz. 3, dyżurny miejski otrzymał informację, że w rejonie bulwarów funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie ujął młodego mężczyznę z narkotykami. O zaistniałej sytuacji poinformował dyżurnego, a ten na miejsce skierował policyjny patrol z komisariatu na Nowym Mieście.

Oferował marihuanę… policjantowi

Jak się okazało, funkcjonariusz strzyżowskiej komendy, w dniu wolnym od służby, przebywał wraz ze swoim krewnym w Rzeszowie. W rejonie bulwarów, od strony ul. Naruszewicza został zaczepiony przez młodego mężczyznę, który poprosił go o pomoc. Nieznajomy zaoferował mu za darmo działkę marihuany. W zamian miał sprawdzić, „czy na moście nie ma policjantów”. Funkcjonariusz, zaczął wypytywać go o narkotyki. Mężczyzna odpowiadał na wszystkie pytania i pokazał jeszcze inne niedozwolone substancje. Wtedy policjant poinformował go, że jest zatrzymany. 18-latek początkowo nie chciał wierzyć, że mężczyzna w cywilnym ubraniu to faktycznie policjant, ale nie stawiał oporu i spokojnie czekał na przyjazd mundurowych.

18-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań. Policjanci zabezpieczyli u niego marihuanę, mefedron oraz tabletki psychotropowe, na które nie posiadał recepty.

Mężczyzna usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

KWP w Rzeszowie

