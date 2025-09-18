Policjanci zatrzymali w Ustroniu 38-letniego Czecha, który od ponad 11 lat był ścigany za przestępstwa gospodarcze, między innymi przez Interpol – podała cieszyńska policja. Mężczyzna wpadł, bo podczas legitymowania posłużył się fałszywym dokumentem słowackim.
Rzecznik cieszyńskiej komendy powiatowej podkom. Krzysztof Pawlik zrelacjonował, że dzielnicowi zainteresowali się mężczyzną, który przebywał w jednym z mieszkań w Ustroniu. Postanowili sprawdzić jego tożsamość. Podczas legitymowania podał im słowacki dowód osobisty. Wynikało z niego, że jest 35-letnim obywatelem tego państwa.
Policjanci nabrali jednak podejrzeń co do autentyczności dokumentu. Zatrzymali mężczyznę i skontaktowali się ze słowacką policją.
Weryfikacja danych potwierdziła, że dokument był fałszywy, a wskazana w nim tożsamość nie istniała
— powiedział podkom. Pawlik.
Dzielnicowi ustalili, że zatrzymany jest w rzeczywistości 38-letnim obywatelem Czech poszukiwanym od ponad 11 lat na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.
Mężczyzna był ścigany przez Interpol i czeski wymiar sprawiedliwości za przestępstwa gospodarcze. W więzieniu ma spędzić sześć lat
— dodał.
Rzecznik cieszyńskiej policji poinformował, że bielska prokuratura okręgowa wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt dla 38-latka.
Dalsze czynności prowadzone będą we współpracy z instytucjami międzynarodowymi
— zaznaczył.
xyz/PAP
