Strażnicy graniczni z Medyki na Podkarpaciu przy współpracy z policjantami zlikwidowali kanał przerzutowy młodych mężczyzn z Ukrainy do Polski. Organizatorami nielegalnego procederu byli maszyniści kolei ukraińskich, którzy ukrywali mężczyzn w lokomotywach pociągów kursujących do Przemyśla.
Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej por. Piotr Zakielarz, na trop procederu wpadli funkcjonariusze SG w Medyce w 2024 r.
W sprawie zatrzymano dwóch maszynistów kolei ukraińskich, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania przekroczeń granicy Polski wbrew przepisom.
Maszynistom grozi do 8 lat więzienia
Jak powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Marta Pętkowska, maszynistom grozi do 8 lat więzienia.
Mężczyźni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Zostanie wobec nich skierowany do sądu akt oskarżenia. W toku śledztwa ustalono, że podejrzani inkasowali po co najmniej 10 tys. dolarów za przemyconą osobę.
Jak dodała prok. Pętkowska, sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
W trakcie śledztwa wystąpiliśmy do strony ukraińskiej o pomoc prawną
— zaznaczyła.
Zatrzymano też dwóch obywateli Ukrainy
Jak podał por. Zakielarz, do tej pory w sprawie zatrzymanych zostało również dwóch obywateli Ukrainy, którzy przedostali się do UE wykrytym kanałem przerzutowym.
Ukraińcy zostali zatrzymani na terenie Polski i usłyszeli zarzuty przekroczenia granicy wbrew przepisom przy użyciu podstępu oraz we współdziałaniu z innymi osobami
— podkreślił rzecznik BOSG.
Obaj mężczyźni przyznali się do zarzucanych czynów i wyjaśnili, że powodem ich działania było uniknięcie wcielenia do wojska.
W tej sprawie strażnicy graniczni współpracowali z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/740837-maszynisci-przemycali-mlodych-ukraincow-grozi-im-do-8-lat
