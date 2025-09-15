Do skandalicznych scen doszło podczas Mszy świętej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku. Pijany mężczyzna zaatakował kapłana, wyrwał mu mikrofon, a następnie połamał krucyfiks na ołtarzu. Sprawca został już umieszczony w areszcie tymczasowym!
W sieci pojawiło się nagranie zarejestrowane przez kamery parafii, na którym widzimy półnagiego mężczyznę, który rusza w stronę ołtarza. Następnie atakuje księdza, wyrywa mu mikrofon i wykrzykuje obelżywe słowa.
Wyp…..j mi stąd. Kościół mi całe życie zmarnował
– słyszymy.
Dzwoń na policję. (…) Możesz dzwonić wszędzie
– dodaje sprawca.
Po tych słowach widzimy, jak mężczyzna rusza z krucyfiksem w ręku w stronę ołtarza. Następnie ten krucyfiks łamie, wykrzykując kolejne przekleństwa.
Sprawca stanął przed sądem
Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu, która zajmuje się sprawą napaści i zniszczeń w kościele pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku poinformowała o umieszczeniu sprawcy w areszcie tymczasowym na 3 miesiące
– informuje wagrowiec.naszemiasto.pl
Jak czytamy, 47-latek 15 września stanął przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu, który przychylił się do wniosku prokuratora rejonowego i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.
„Nietrzeźwy w chwili zatrzymania”
Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, w jego organizmie znajdowało się około 1,3 promila alkoholu. Policjanci z Wydziału Kryminalnego przyjęli zawiadomienie od sprawującego liturgię proboszcza, ustalili świadków zdarzenia – zarówno uczestników mszy świętej, jak obsługę kościoła. Zabezpieczone zostało nagranie transmisji Mszy świętej
– informuje miejscowa policja.
