Pijany mężczyzna wtargnął na Mszę świętą. Brutalnie zaatakował księdza i połamał krucyfiks. Sprawca jest już w areszcie!

  • Kryminał
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Sprawdź autor: fot. parafia pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku
Do skandalicznych scen doszło podczas Mszy świętej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku. Pijany mężczyzna zaatakował kapłana, wyrwał mu mikrofon, a następnie połamał krucyfiks na ołtarzu. Sprawca został już umieszczony w areszcie tymczasowym!

W sieci pojawiło się nagranie zarejestrowane przez kamery parafii, na którym widzimy półnagiego mężczyznę, który rusza w stronę ołtarza. Następnie atakuje księdza, wyrywa mu mikrofon i wykrzykuje obelżywe słowa.

Wyp…..j mi stąd. Kościół mi całe życie zmarnował

– słyszymy.

Dzwoń na policję. (…) Możesz dzwonić wszędzie

– dodaje sprawca.

Po tych słowach widzimy, jak mężczyzna rusza z krucyfiksem w ręku w stronę ołtarza. Następnie ten krucyfiks łamie, wykrzykując kolejne przekleństwa.

Sprawca stanął przed sądem

Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu, która zajmuje się sprawą napaści i zniszczeń w kościele pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku poinformowała o umieszczeniu sprawcy w areszcie tymczasowym na 3 miesiące

– informuje wagrowiec.naszemiasto.pl

Jak czytamy, 47-latek 15 września stanął przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu, który przychylił się do wniosku prokuratora rejonowego i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

„Nietrzeźwy w chwili zatrzymania”

Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, w jego organizmie znajdowało się około 1,3 promila alkoholu. Policjanci z Wydziału Kryminalnego przyjęli zawiadomienie od sprawującego liturgię proboszcza, ustalili świadków zdarzenia – zarówno uczestników mszy świętej, jak obsługę kościoła. Zabezpieczone zostało nagranie transmisji Mszy świętej

– informuje miejscowa policja.

mly/wagrowiec.naszemiasto.pl

