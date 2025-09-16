3 września 17-letni obywatel Ukrainy i 18-letni mieszkaniec Czarnkowa bezprawnie pozbawili wolności 18-letniego mieszkańca tej samej miejscowości. „Przez kilka godzin przewozili go samochodem osobowym, zatrzymując się w różnych miejscach, przy czym wobec pokrzywdzonego stosowali różne akty przemocy i okradli go z jego rzeczy” - wskazał w mediach społecznościowych profil „Słuzby w Akcji”. Na wniosek prokuratury obaj trafili do aresztu. Za pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem grozi im od pięciu do 25 lat więzienia.
Młodzi mężczyźni, bezprawnie pozbawili wolności pokrzywdzonego, założyli mu kajdanki, wielokrotnie uderzali, kopali, dusili i grozili pozbawieniem życia. Przez kilka godzin przewozili go samochodem osobowym, zatrzymując się w różnych miejscach, przy czym wobec pokrzywdzonego stosowali różne akty przemocy. Ofierze udało się w końcu uciec z jadącego samochodu. Ponadto 17-latek dokonał kradzieży rozbójniczej telefonu komórkowego pokrzywdzonego
— przekazała w komunikacie prasowym policja z Czarnkowa.
Zawiadomienie o zdarzeniu zostało złożone na policję 8 września. Tego samego dnia doszło do zatrzymania 17-letniego Ukraińca. Był on już znany funkcjonariuszom z przestępstwa paserstwa. Następnego dnia został zatrzymany jego 18-letni kolega, mieszkaniec Czarnkowa, przy którym znaleziono mefedron.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego na wniosek Policji, Prokurator z Trzcianki zawnioskował o tymczasowy areszt. W dniu 11 września Sąd Rejonowy w Trzciance zdecydował, że obaj młodzi mężczyźni spędzą w areszcie dwa miesiące. Tego samego dnia zostali przewiezieni do Aresztu Śledczego w Szamotułach
— wskazała policja.
Sprawę w mediach społecznościowych nagłośnił profil „Służby w akcji”.
Za bezprawne pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem grozi im kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat
— zwrócił uwagę.
