Pod koniec sierpnia doszło do wstrząsającego wydarzenia - podczas imprezy związkowców z Elektrowni Opole w Krzywej Górze jeden z uczestników spotkania brutalnie zaatakował drugiego krzesłem z elementami metalowymi. Życia zaatakowanego Tomasza W., mimo działań ratowników, nie udało się zaatakować.
Jak podał portal opolska360.pl, w końcówce sierpnia czterech wysoko postawionych działaczy różnych związkowców zawodowych w Elektrowni Opole udało się w Krzywej Górze na ryby, aby przy zakrapianej imprezie świętować odejście na emeryturę jednego z nich. Z czasem jednak doszło do kłótni między uczestnikami imprezy, a około godz. 4 61-letni Dariusz K. z NSZZ „Solidarność” zaatakował 52-letniego Tomasza W., lidera Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego.
Policja zatrzymała w sprawie trzy osoby.
Z relacji zgłaszającego wynikało, że jeden z mężczyzn potrzebuje pomocy medycznej, gdyż krwawi i nie oddycha
— podał Łukasz Wróblewski, oficer prasowy policji w Namysłowie.
Na miejsce pojechał patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy podjęli reanimację 52-letniego mężczyzny, jednak mimo intensywnych działań nie udało się go uratować. Zmarł na miejscu zdarzenia
— dodał.
Co dokładnie się wydarzyło?
W trakcie tej imprezy pan Dariusz K. kilkukrotnie uderzył krzesłem z elementami metalowymi w głowę pana Tomasza W. To spowodowało obszerne obrażenia głowy, między innymi wylew wewnętrzny i one skutkowały zgonem tego mężczyzny
— zdradził w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.
Dariusz K. nie przyznaje się do winy
Dariusz K. usłyszał zarzuty umyślne spowodowanie ciężkich obrażeń, których skutkiem była śmierć Tomasza W., jednak oskarżony nie przyznaje się do winy. Obecnie przebywa w trzymiesięcznym areszcie, grozi mu nawet dożywocie.
W przeszłości Dariusza K. przejawiał ambicje polityczne i w 2018 roku startował do rady powiatu kluczborskiego z listy PiS-u. Natomiast w roku 2024 starał się o mandat radnego sejmiku opolskiego także z listy PiS-u, nie został jednak wybrany.
tkwl/opolska360.pl/wyborcza.pl
