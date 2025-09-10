Sąd Rejonowy w Białymstoku umorzył postępowanie w sprawie oskarżonego o obrazę uczuć religijnych i znieważenie przedmiotów czci religijnej. Oparł się na opinii biegłych badających stan zdrowia tego mężczyzny. Postanowienie nie jest prawomocne.
Sąd zdecydował o konieczności przeprowadzenia takich badań przed rokiem, jeszcze przed otwarciem przewodu sądowego w tej sprawie. Powołując się też wówczas na ważny interes prywatny tego mężczyzny, utajnił jednak informacje, biegły jakiej specjalności medycznej będzie powołany.
Sąd zajmował się tą sprawą na niejawnym posiedzeniu; wyłączona była również jawność samej treści postanowienia, z wyjątkiem informacji, iż postępowanie przeciwko oskarżonemu zostaje umorzone oraz że został wobec niego zastosowany środek zabezpieczający, ale sąd nie podał już, o jaki środek chodzi. Sąd zajmował się zarzutami z dwóch aktów oskarżenia, dotyczących tego samego, 42-letniego mężczyzny. Śledczy zarzucali mu obrazę uczuć religijnych i znieważenie przedmiotów czci religijnej. Było to kilkukrotne zniszczenie krzyży i przydrożnej kapliczki z figurą Matki Boskiej w podbiałostockiej gminie Choroszcz oraz obraza uczuć religijnych i znieważenie miejsca kultu; w tym wypadku chodziło o bazylikę archikatedralną w Białymstoku.
Zniszczone figury
Policja pod koniec lipca ub. roku dostała zawiadomienie o tym, że we wsi Kościuki została uszkodzona figura Matki Boskiej. Ktoś odłamał dłonie, zniszczył też głowę i twarz figury. Kolejne zawiadomienie dotyczyło trzykrotnych uszkodzeń przydrożnego krzyża wraz z cokołem i figurki Jezusa.
W związku z tą sprawą zatrzymany został mieszkaniec Białegostoku. W śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową w Białymstoku postawiono mu cztery zarzuty, dotyczące obrazy uczuć religijnych innych osób, poprzez publiczne znieważenie przedmiotów czci religijnej.
Groziła za to grzywna, kara ograniczenia wolności lub do dwóch lat więzienia.
Kilka miesięcy wcześniej do sądu trafił akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe, dotyczący tego samego mężczyzny i bardzo podobnych zarzutów, bo oskarżono go o obrazę uczuć religijnych i znieważenia miejsca kultu.
Według tego aktu oskarżenia, w bazylice archikatedralnej w Białymstoku rozkładał on kartki z obraźliwymi treściami i - według relacji świadków - pluł na krzyż.
Incydenty zgłosił policji w lutym ubiegłego roku proboszcz parafii archikatedralnej. Przekazał, że do kościoła przychodzi mężczyzna, którego zachowanie obraża uczucia religijne innych osób - znieważa on przedmioty czci religijnej i miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Jak przekazał duchowny, sprawca przed nabożeństwami rozkładał na ławkach, ambonie i ołtarzu kartki z „bluźnierczymi napisami”.
W obu tych śledztwach prokuratorzy uznali, iż nie ma potrzeby przeprowadzania badań oskarżonego.
