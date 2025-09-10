Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia wobec czterech obywateli Meksyku, zatrzymanych w śledztwie dotyczącym wytwarzania metamfetaminy na dużą skalę. Laboratorium w ubiegłym roku zlikwidowali k. Bielska Podlaskiego funkcjonariusze CBŚP; znaleźli tam blisko 120 litrów narkotyków.
Jak podawała prokuratura po zatrzymaniu Meksykanów, czarnorynkowa wartość narkotyków, które zabezpieczono w tym laboratorium, przekracza 7 mln zł.
Śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim, ale szybko - ze względu na wagę i charakter sprawy - zostało ono przejęte przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku i to ona skierowała do miejscowego sądu okręgowego akt oskarżenia.
Dziś opublikowała komunikat w tej sprawie; jak wynika z ustaleń PAP w białostockim sądzie, nie ma jeszcze terminu rozpoczęcia tego procesu. Oskarżeni są tymczasowo aresztowani.
Nielegalne laboratorium
Na trop działalności narkotykowej prowadzonej w Podlaskiem wpadli policjanci z łódzkiego oddziału CBŚP. Wytypowali miejsce na obrzeżach miejscowości Orla w powiecie bielskim, gdzie miały być produkowane narkotyki. Najpierw to miejsce obserwowali, a potem wraz z policjantami z Bielska Podlaskiego na tej posesji znaleźli nielegalne laboratorium metamfetaminy.
Tam na gorącym uczynku zatrzymano trzy osoby narodowości meksykańskiej, a czwartą po krótkim pościgu. Oskarżeni mają 42-50 lat. Zarzuty dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (do której należały też inne, nieustalone osoby) oraz produkcji - we wrześniu 2024 roku - znacznej ilości narkotyków. Zabezpieczono blisko 120 litrów metamfetaminy, urządzenia i znaczne ilości chemikaliów niezbędnych do jej produkcji.
Oskarżonym grozi do 20 lat
Jak wynika z ustaleń śledztwa, zarówno sprzęt użyty w tym laboratorium, jak i odczynniki chemiczne były kupione w sklepach stacjonarnych i internetowych, a posesja została wynajęta za pośrednictwem jednego z serwisów internetowych, bez nawiązywania bezpośredniego kontaktu z jej właścicielem.
Przy postawionych zarzutach, oskarżonym grozi do 20 lat więzienia i do ponad 1 mln zł grzywny. Po postawieniu zarzutów co prawda nie zaprzeczali oni, że brali udział w tym przestępstwie, ale umniejszali swój udział i rolę w procederze, niektórzy twierdzili, że zostali do tego zmuszeni.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— CBŚP rozbiło groźny ukraiński gang porywaczy. Działali w Polsce i na Łotwie. Ich ofiarami byli imigranci, którzy biegali nago po Lubinie
— Palestyńczycy i Libańczyk porwali Syryjczyka dla okupu. Żądali kilkuset tysięcy euro. Zobacz nagranie z akcji CBŚP w Warszawie
— Kolejna udana akcja CBŚP! Policjanci zlikwidowali plantację marihuany. Zabezpieczyli również narkotyki warte ponad 1 mln zł
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/740132-stworzyli-kartel-narkotykowy-akt-oskarzenia-dla-meksykanow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.