Laboratorium metamfetaminy w podlaskiej gminie. Jest akt oskarżenia wobec czterech Meksykanów. Grozi im do 20 lat więzienia

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia wobec czterech obywateli Meksyku, zatrzymanych w śledztwie dotyczącym wytwarzania metamfetaminy na dużą skalę. Laboratorium w ubiegłym roku zlikwidowali k. Bielska Podlaskiego funkcjonariusze CBŚP; znaleźli tam blisko 120 litrów narkotyków.

Jak podawała prokuratura po zatrzymaniu Meksykanów, czarnorynkowa wartość narkotyków, które zabezpieczono w tym laboratorium, przekracza 7 mln zł.

Śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim, ale szybko - ze względu na wagę i charakter sprawy - zostało ono przejęte przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku i to ona skierowała do miejscowego sądu okręgowego akt oskarżenia.

Dziś opublikowała komunikat w tej sprawie; jak wynika z ustaleń PAP w białostockim sądzie, nie ma jeszcze terminu rozpoczęcia tego procesu. Oskarżeni są tymczasowo aresztowani.

Nielegalne laboratorium

Na trop działalności narkotykowej prowadzonej w Podlaskiem wpadli policjanci z łódzkiego oddziału CBŚP. Wytypowali miejsce na obrzeżach miejscowości Orla w powiecie bielskim, gdzie miały być produkowane narkotyki. Najpierw to miejsce obserwowali, a potem wraz z policjantami z Bielska Podlaskiego na tej posesji znaleźli nielegalne laboratorium metamfetaminy.

Tam na gorącym uczynku zatrzymano trzy osoby narodowości meksykańskiej, a czwartą po krótkim pościgu. Oskarżeni mają 42-50 lat. Zarzuty dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (do której należały też inne, nieustalone osoby) oraz produkcji - we wrześniu 2024 roku - znacznej ilości narkotyków. Zabezpieczono blisko 120 litrów metamfetaminy, urządzenia i znaczne ilości chemikaliów niezbędnych do jej produkcji.

Oskarżonym grozi do 20 lat

Jak wynika z ustaleń śledztwa, zarówno sprzęt użyty w tym laboratorium, jak i odczynniki chemiczne były kupione w sklepach stacjonarnych i internetowych, a posesja została wynajęta za pośrednictwem jednego z serwisów internetowych, bez nawiązywania bezpośredniego kontaktu z jej właścicielem.

Przy postawionych zarzutach, oskarżonym grozi do 20 lat więzienia i do ponad 1 mln zł grzywny. Po postawieniu zarzutów co prawda nie zaprzeczali oni, że brali udział w tym przestępstwie, ale umniejszali swój udział i rolę w procederze, niektórzy twierdzili, że zostali do tego zmuszeni.

tt/PAP

