Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim skierował do mediacji sprawę Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Strony na osiągnięcie ugody mają 30 dni. Sprawa na wokandę ma wrócić najwcześniej 22 października.
Z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji przed pierwszą rozprawą w procesie Sebastiana M. wystąpiła obrona. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie we wrześniu 2023 r. koło Piotrkowa Trybunalskiego wypadku drogowego na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina - małżeństwo i ich pięcioletni syn.
Adwokat Katarzyna Hebda wnioskowała o skierowanie sprawy do mediacji obu stron i odwołanie w związku z tym kolejnych terminów rozprawy.
Wielokrotnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreślano wagę dla procesu i postępowania karnego tej właśnie próby poszukiwania pojednania pomiędzy stronami. Mediacje zgodnie z rozporządzeniem nie powinny trwać dłużej niż 30 dni, w związku z czym nie odsuwamy postępowania dowodowego w sposób znaczący w czasie, a ewentualny pozytywny wynik mediacji może przyczynić się do sprawności tego procesu
— argumentowała.
Podkreśliła, że mediacja nie przekreśla zasady domniemania niewinności. Jak wskazywała, nie ma ona bowiem charakteru dowodowego i nie może być interpretowana jako przyznanie się oskarżonego do winy.
Rodzina ofiar zgadza się na mediacje
Wolę mediacji wyraził pełnomocnik ofiar adwokat Łukasz Kowalski. Podkreślił, że ma zgodę rodzin ofiar.
Skierowanie do mediacji powinno jednak nastąpić dopiero po odczytaniu aktu oskarżenia. Powinny zarzuty z aktu oskarżenia wybrzmieć dziś na tej sali
— dodał.
Z kolei Aleksander Duda z prowadzącej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Katowicach przekonywał, że dotychczasowa postawa oskarżonego, w tym kwestionowanie zarzuconego mu czynu, nie wskazywała na zasadność mediacji.
Sędzia Renata Folkman przed rozpoczęciem przewodu sądowego zdecydowała o przychyleniu się do wniosku obrony Sebastiana M. Mają być to mediacje pośrednie z udziałem mediatora.
Skoro jest jednoznaczna wola uczestniczących w rozprawie stron i możliwość usiądnięcia do wspólnego stołu, powstrzymam się z procedowaniem w tej sprawie. To na tym etapie daje wszelkie możliwości prowadzenia rozmów
— wyjaśniła.
Strony na osiągnięcie ugody mają 30 dni. Sędzia zaznaczyła, że mediacja nie zastępuje rozstrzygnięcia sądu i sprawa zakończy się wyrokiem.
Natomiast wynik mediacji jest istotny i brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu
— dodała sędzia Folkman.
Powrót sprawy na wokandę
Sprawa na wokandę ma wrócić najwcześniej 22 października.
Pełnomocnik rodziny ofiar wnioskował również o rozważenie zmiany kwalifikacji zarzucanego Sebastianowi M. czynu na zagrożony surowszą karą zabicia więcej niż jednej osoby z zamiarem ewentualnym. Sąd ma się do tego odnieść po zakończeniu mediacji. Prok. Duda zaznaczył, że ten wniosek jest przedwczesny, a kwalifikacja prawna przyjęta w akcie oskarżenia na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w śledztwie jest prawidłowa.
Mec. Kowalski przyznał, że rodzina ofiar do mediacji nie podchodzi z wielkim entuzjazmem. Jak wskazał, powinny one zacząć się od wyrażenia skruchy przez Sebastiana M.
Zgoda na mediację nie jest moją decyzją, tylko pokrzywdzonej rodziny. Mogli powiedzieć nie i trzeba docenić pokłady dobroci wśród tych ludzi, że zgodzili się na podjęcie dialogu. Jak on się zakończy, nie wiem. Do tej pory mieliśmy postawę oskarżonego przeciwną do ustaleń prokuratury. Teraz mamy pewien sygnał, że chce podjąć dialog z rodziną. To jest nowa sytuacja. Zobaczymy, na ile jest to szczere i czy jest to jakiś sposób na przeproszenie, wyrażenie skruchy, uczynienie zadośćuczynienia. Pozytywne zakończenie mediacji będzie wtedy, kiedy pokrzywdzeni poczują jakąś ulgę
— wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami.
Obrońca Sebastiana M. tłumaczyła, że poprzez mediację zawsze warto próbować dojść do pojednania i stąd ta decyzja.
Jest ona celowa bez względu na dotychczasowe wyjaśnienia oskarżonego. Ewentualna możliwość pojednania jest korzyścią samą w sobie
— podkreśliła mec. Hebda.
Dziś na sali sądowej nie było najbliższych rodziny osób, które straciły życie. Jak wyjaśnił mec. Kowalski, bliscy przechodzą obecnie terapię i uczestnictwo w procesie to dla nich zbyt duże obciążenie psychiczne. Sebastian M. został doprowadzony z aresztu śledczego.
Do wypadku doszło 16 września 2023 r. wieczorem na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. Na wysokości wsi Sierosław na jezdni w kierunku Katowic bmw zderzyło się z kią, która wpadła na bariery energochłonne i stanęła w płomieniach. Jadąca autem rodzina – małżeństwo i ich pięcioletni syn – zginęła na miejscu.
Sebastian M. w maju 2025 r. został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie uciekł po wypadku. Po doprowadzeniu do prokuratury w Katowicach postawiono mu zarzut na podstawie art. 177 par. 2 kk, czyli spowodowania śmiertelnego wypadku. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.
Mężczyzna w prokuraturze nie przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia. Prokuratura nie zdradzała wówczas ich treści, tłumacząc to dobrem postępowania. Wskazywano jednak, że materiały sprawy tragicznego w skutkach wypadku wskazują na wyłączną winę kierującego bmw Sebastiana M.
CZYTAJ TAKŻE:
— Sebastian M. pozostanie w areszcie! Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił zażalenie obrońcy. „Obawa ucieczki”
— Sebastian M. został doprowadzony do katowickiej prokuratury. Wczoraj przyleciał do kraju rejsowym samolotem w konwoju policji
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/740014-sebastian-m-stanal-przed-sadem-ale-proces-nie-ruszyl
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.