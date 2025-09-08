W Szczecinie doszło do nietypowego zatrzymania. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego Komisariatu Policji Szczecin-Niebuszewo ujęli poszukiwanego listem gończym mężczyznę, który… schował się w skrzynki na pościel, znajdującej się w łóżku.
Szczecińscy policjanci otrzymali informację, dzięki której dotarli pod konkretny adres, a już na klatce schodowej usłyszeli hałasy z mieszkania, w którym znajdował się poszukiwany listem gończym mężczyzna. To uświadomiło im, że w lokalu przebywają jakieś osoby.
Po zapukaniu do drzwi odpowiedziała im jednak nagła cisza. Policjanci wezwali Straż Pożarną w celu siłowego wejścia do mieszkania.
„Zabawa” w chowanego
Do tego jednak nie doszło, bo drzwi zostały otwarte przez znajdujące się w środku osoby. Gdy funkcjonariusze weszli do lokalu nie zastali tam mężczyzny, którego odgłosy wcześniej usłyszeli.
To jednak nie zbiło z tropu jednego z policjantów, który zauważył podejrzanie wyglądające łóżko. Okazało się, że intuicja go nie zawiodła - w skrzyni na pościel znaleziono poszukiwanego listem gończym mężczyznę, który został zatrzymany i trafił do aresztu.
