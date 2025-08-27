WIDEO

Sprawna akcja polskiej policji! Rosjanie podejrzani o zabójstwo w Belgii zatrzymani. "Zaangażowano kilkanaście radiowozów"

autor: Fratria/X

Policjanci z Łodzi zatrzymali na autostradzie A2 pod Łowiczem dwóch Rosjan podejrzanych o zabójstwo w Belgii. Byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania. W akcji zatrzymania podejrzanych policja zaangażowała kilkanaście radiowozów z czterech komend powiatowych.

O zatrzymaniu dwóch Rosjan (33 i 45 l.) podejrzanych o dokonanie zabójstwa w Belgii poinformowała w środę Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Operacja ujęcia sprawców zbrodni odbyła się we wtorek (26 sierpnia) wieczorem na autostradzie A2 w rejonie Łowicza.

Informacje o możliwym kierunku przemieszczania się podejrzanych przekazał oficer łącznikowy policji, działający we współpracy z Europolem. Z ustaleń wynikało, że dwaj mężczyźni, obywatele Rosji, poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania za zabójstwo na terenie Belgii, mogą poruszać się autostradą A2 przebiegającą przez teren województwa łódzkiego w kierunku Warszawy

– poinformowała Edyta Machnik z KWP w Łodzi.

Dodała, że po tym sygnale policjanci podjęli działania prowadzące do zatrzymania podejrzanych.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi natychmiast po uzyskaniu informacji o możliwym przejeździe podejrzanych przekazał ją do wszystkich podległych jednostek. Policjanci ze Zgierza zauważyli wskazany pojazd w rejonie Strykowa na autostradzie A2

— poinformowała Machnik.

Z policyjnej informacji wynika, że samochód z dużą prędkością jechał autostradą w kierunku Warszawy. Patrol, podjął obserwację z bezpiecznej odległości przez cały czas utrzymując kontakt z dyżurnym i przekazując na bieżąco lokalizację auta.

Do akcji przyłączały się kolejne patrole z jednostek powiatowych, aby mieć pełną kontrolę sytuacji, decydującą o powodzeniu akcji

– poinformowała Edyta Machnik.

Ok. godz. 21.15 w rejonie zjazdu z autostrady A2 na węźle Skierniewce zorganizowana została blokada. Aby zapewnić bezpieczne zatrzymanie oraz ochronę jadących autostradą kierowców ruch został skierowany na drogę krajową nr 70, a w chwili zatrzymania auta z podejrzanymi ruch na autostradzie został wstrzymany.

W akcję zaangażowano łącznie kilkanaście radiowozów z komend powiatowych w Łowiczu, Skierniewicach, Brzezinach i Zgierzu. Podkreślamy, że zatrzymanie było możliwe dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej oraz skutecznej koordynacji jednostek biorących udział w działaniach

— przekazała Edyta Machnik.

Kiedy podejrzani zostaną w ręce belgijskiej policji zdecyduje sąd.

mly/PAP/X

