Atak nożownika w Chorzowie. 47-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Prokurator złożył do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie

47-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa w związku ze śmiertelnym atakiem nożem, do którego doszło przedwczoraj w Chorzowie. Prokurator, oceniając zebrany materiał dowodowy, złożył do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

47-letni mężczyzna usłyszał w chorzowskiej prokuraturze zarzut zabójstwa, w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w Chorzowie, 22 sierpnia. W ocenie prokuratora materiał dowodowy uzasadniał złożenie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego

— poinformowała w mediach społecznościowych Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

Atak nożownika w Chorzowie

22 sierpnia po południu przy ul. Siemianowickiej 54 mieszkaniec Chorzowa ugodził nożem mężczyznę. Pomimo podjętej reanimacji, poszkodowany zmarł. Ofiara to 52-letni obywatel Ukrainy.

Sprawca został ujęty przez świadków i zatrzymany przez policjantów. W chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu.

