47-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa w związku ze śmiertelnym atakiem nożem, do którego doszło przedwczoraj w Chorzowie. Prokurator, oceniając zebrany materiał dowodowy, złożył do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
— poinformowała w mediach społecznościowych Prokuratura Okręgowa w Katowicach.
Atak nożownika w Chorzowie
22 sierpnia po południu przy ul. Siemianowickiej 54 mieszkaniec Chorzowa ugodził nożem mężczyznę. Pomimo podjętej reanimacji, poszkodowany zmarł. Ofiara to 52-letni obywatel Ukrainy.
Sprawca został ujęty przez świadków i zatrzymany przez policjantów. W chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/738575-atak-nozownika-w-chorzowie-napastnik-z-zarzutem-zabojstwa
