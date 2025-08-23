Policjanci z Lublina zatrzymali 41-latkę, która zamordowała w Niemczech swojego byłego 64-letniego partnera. Wystawiono za nią Europejski Nakaz Aresztowania. Ukrywała się w Opolskim. Trafiła do tymczasowego aresztu, gdzie poczeka na proces.
Nadkom. Anna Kamola z lubelskiej policji poinformowała, że 64-letni Polak zginął w maju ub.r. w swoim domu na terenie Saksonii-Anhalt w Niemczech.
Niemieckie służby ustaliły, że śmiertelne ciosy ostrym narzędziem zadała mężczyźnie jego partnerka. Pomagał jej znajomy, który miał rzucić młotkiem w pokrzywdzonego.
Mieszkanka powiatu lubartowskiego uciekła z Niemiec, dlatego w lipcu ub.r. wystawiono za nią Europejski Nakaz Aresztowania.
Ukrywała się u swojego partnera
Okazało się, że ukrywa się u obecnego partnera w niewielkiej miejscowości w województwie opolskim, gdzie odnaleźli ją funkcjonariusze z Lublina i Opola. Po zatrzymaniu mundurowi doprowadzili 41-latkę do prokuratury i sądu, który zadecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 40 dni.
Kobieta oczekuje na decyzję o przekazaniu stronie niemieckiej, gdzie będzie odpowiadać zgodnie z miejscowym prawem.
Natomiast mężczyzna, który pomagał w zabójstwie odsiaduje karę za inne przestępstwa w jednym z zakładów karnych w Polsce.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/738503-zatrzymano-kobiete-ktora-zabila-w-niemczech
