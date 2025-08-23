Atak nożownika w Krakowie! Policja ustaliła jego tożsamość. Trwają poszukiwania. Obywatel Uzbekistanu trafił do szpitala

  • Kryminał
  • opublikowano:
Sprawdź Kraków / autor: Fratria
Policja ustaliła tożsamość nożownika, który wczoraj w Krakowie zranił taksówkarza. Poszukiwania napastnika nadal trwają. Ranny taksówkarz to 41-letni obywatel Uzbekistanu. Przeszedł operację, jego stan jest stabilny, niezagrażający życiu.

Mamy ustaloną tożsamość mężczyzny. Działamy, by go zatrzymać. Ze względu na dobro sprawy nie udzielamy więcej informacji o poszukiwanym

— powiedziała rano PAP rzeczniczka prasowa małopolskiej policji Katarzyna Cisło.

Przesłuchujemy świadków zdarzenia”

Przekazała także, że prowadzący taksówkę to 41-letni obywatel Uzbekistanu. Przeszedł operację, jego stan jest stabilny, niezagrażający życiu. Czynności z nim policja przeprowadzi po otrzymaniu zgody od lekarzy.

Przesłuchujemy świadków zdarzenia, zabezpieczono mnóstwo dowodów. Samochód jest na naszym parkingu

— przekazała podinsp. Katarzyna Cisło.

Zgodnie z informacjami policji, wczoraj ok. godz. 17 w pobliżu Tauron Areny Kraków zatrzymała się taksówka, z której wybiegło dwóch mężczyzn - kierowca i pasażer. Taksówkarz, który miał rany cięte szyi, przedramienia i ręki, zemdlał. Trafił do jednego z krakowskich szpitali.

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

