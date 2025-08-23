Policja ustaliła tożsamość nożownika, który wczoraj w Krakowie zranił taksówkarza. Poszukiwania napastnika nadal trwają. Ranny taksówkarz to 41-letni obywatel Uzbekistanu. Przeszedł operację, jego stan jest stabilny, niezagrażający życiu.
Mamy ustaloną tożsamość mężczyzny. Działamy, by go zatrzymać. Ze względu na dobro sprawy nie udzielamy więcej informacji o poszukiwanym
— powiedziała rano PAP rzeczniczka prasowa małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
„Przesłuchujemy świadków zdarzenia”
Przekazała także, że prowadzący taksówkę to 41-letni obywatel Uzbekistanu. Przeszedł operację, jego stan jest stabilny, niezagrażający życiu. Czynności z nim policja przeprowadzi po otrzymaniu zgody od lekarzy.
Przesłuchujemy świadków zdarzenia, zabezpieczono mnóstwo dowodów. Samochód jest na naszym parkingu
— przekazała podinsp. Katarzyna Cisło.
Zgodnie z informacjami policji, wczoraj ok. godz. 17 w pobliżu Tauron Areny Kraków zatrzymała się taksówka, z której wybiegło dwóch mężczyzn - kierowca i pasażer. Taksówkarz, który miał rany cięte szyi, przedramienia i ręki, zemdlał. Trafił do jednego z krakowskich szpitali.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/738482-atak-nozownika-w-krakowie-policja-ustalila-jego-tozsamosc
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.