Byłemu dziennikarzowi TVN grozi nawet do 20 lat więzienia! Został oskarżony o rozbój z użyciem niebezpiecznych narzędzi

Były dziennikarz TVN i RMF FM Jacek B. został oskarżony o udział w rozboju. Za dokonany czyn grozi mu kara do 20 lat więzienia.

Jak wskazała „Gazeta Wyborcza” były dziennikarz śledczy TVN i RMF FM Jacek B. znalazł się wśród pięciu oskarżonych o udział w rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi (wśród nich jest także Daniel R. zapaśnik i bokser, były członek federacji KSW).

Mój klient od początku nie przyznaje się do przedstawionego zarzutu i przed sądem złoży wyjaśnienia, które wykażą, iż nie miał żadnego związku ze zdarzeniem objętym aktem oskarżenia

— wskazała mecenas Aleksandra Kokoszka, obrońca byłego dziennikarza TVN.

O co chodzi?

Jak wyjaśniła „Gazeta Wyborcza” sprawa dotyczy historii właściciela centrum medycznego, który zajmował się odtruwaniem oraz podawaniem nawadniających kroplówek, który przekonany przez jednego z późniejszych sprawców rozboju zainwestował 680 tysięcy złotych w interes związany z branżą nieruchomości. Ten okazał się jednak klapą i mężczyzna zaczął domagać się zwrotu pieniędzy.

Według prokuratury 12 sierpnia 2024 roku oskarżeni przy pomocy noża i przedmiotu przypominającego broń zmusili pokrzywdzonego do zlikwidowania dwóch lokat i przekazania im 800 tysięcy złotych, a także do zrobienia dwóch przelewów po 150 tysięcy złotych.

Dodatkowo oskarżeni zapowiedzieli, że do końca roku oczekują jeszcze dwóch przelewów na łączną kwotę ponad miliona złotych

— wskazała osoba, która zna kulisy sprawy w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

as/Gazeta Wyborcza

