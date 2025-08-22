Przebierał się "za ducha" i kradł paliwo z ciężarówek. "Nietypowy sposób maskowania miał utrudnić identyfikację przez świadków"

Policjanci z Międzyrzecza (Lubuskie) zatrzymali 39-latka podejrzanego o kradzieże paliwa z baków ciężarówek. Podczas spuszczania oleju napędowego zakładał na siebie prześcieradło z wyciętymi otworami na oczy.

Jak poinformował asp. Mateusz Maksimczyk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, „metoda na ducha” nie dała oczekiwanych efektów. 39-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za które grozi do 10 lat więzienia.

Spuszczał olej napędowy ze zbiorników ciężarówek

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna kilkukrotnie spuszczał olej napędowy ze zbiorników ciężarówek zaparkowanych na terenie Międzyrzecza. Paliwo trafiało do przygotowanych pojemników, a straty przy każdym zdarzeniu sięgały kilkuset zł.

Nietypowy sposób maskowania miał utrudnić identyfikację przez świadków i kamery monitoringu. Na nic to się zdało, gdyż kryminalni ustalili, kto stoi za tymi kradzieżami. W mieszkaniu 39-latka znaleźli plastikowe zbiorniki oraz prześcieradło używane do maskowania

— zakończył asp. Maksimczyk.

