Funkcjonariusze Straży Granicznej z Białej Podlaskiej (Lubelskie) doprowadzili do wydalenia z Polski dwóch obywateli Ukrainy, którzy są podejrzani o organizowanie nielegalnej migracji z Białorusi. Do Polski nie będą mogli wrócić przez 5 lat.
Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału SG mjr Dariusz Sienicki poinformował, że mężczyźni w wieku 31 i 25 lat byli kurierami, którzy wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami zorganizowali 12 obywatelom Afganistanu przekroczenie granicy białorusko-polskiej bez wymaganych dokumentów i z pominięciem kontroli granicznej.
Mężczyźni zostali zatrzymani w tym roku, usłyszeli zarzuty, a następnie sąd zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Funkcjonariusze SG zatrzymali ich ponownie, gdy opuścili zakład karny z zobowiązaniem do powrotu na Ukrainę. Jako powód wskazano „naruszenie względów obronności i bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej”.
Przekazanie ukraińskim służbom
Funkcjonariusze doprowadzili 31- i 25-latka do granicy państwa i przekazali ukraińskim służbom granicznym. Oprócz 5-letniego zakazu powrotu do Polski nie będą też mogli wjechać do innych krajów strefy Schengen.
Mjr Sienicki poinformował, że od początku roku funkcjonariusze SG w woj. lubelskim nie dopuścili do nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski grupie ponad 1000 osób i zatrzymali ponad 100 osób, które próbowały odwieźć migrantów od granicy państwowej w głąb kraju.
Jak podał, przewożenie osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, jest traktowane jako przestępstwo, za które grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
Od 20 lipca na granicy z Białorusią w woj. lubelskim funkcjonuje ponad 171-kilometrowa zapora elektroniczna. Na całej długości – wzdłuż granicznej rzeki Bug - rozlokowanych jest 1 tys. 848 słupów wyposażonych w ponad 5 tys. kamer dzienno-nocnych i kamer termowizyjnych. W Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie jest Centrum Nadzoru. Natomiast w Placówkach SG usytuowane są lokalne stanowiska końcowe.
System kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych umożliwia wykrycie nielegalnego przekraczania granicy na Bugu, a sygnał odbierany przez służby umożliwia skierowanie patrolu w konkretne miejsce i ujęcie nielegalnych migrantów.
Koszt budowy bariery elektronicznej to 279 mln zł. Został sfinansowany z unijnego funduszu - Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej – w ramach funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami 2021-2027.
