Afgańczycy i Ukrainiec w rękach policji! "Zostaną przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z wnioskiem o wydalenie z Polski"

Policjanci ze Szczecina zatrzymali Ukraińca, który przewoził trzech Afgańczyków. Okazało się, że cudzoziemcy nie posiadali dokumentów, które uprawniałyby ich do przebywania w Polsce.

Zatrzymania, o którym poinformowała Komenda Miejska Policji w Szczecinie, dokonali funkcjonariusze z grupy SPEED. Kierowcą przewożącym nielegalnych migrantów był 32-letni obywatel Ukrainy.

Policjanci z grupy SPEED ze szczecińskiej drogówki zatrzymali 32-latka obywatela Ukrainy, który w nocy przewoził trzech obywateli Afganistanu. Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze ujawnili, że cudzoziemcy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terenie Polski

– czytamy w komunikacie.

Wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani. Sprawę prowadzą funkcjonariusze z Pogodna. Kierowca Mercedesa usłyszał zarzut organizowania nielegalnego przekraczania granicy, za co grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności

– pisze policja.

autor: szczecin.policja.gov.pl

Afgańczycy w rękach Straży Granicznej

Afgańczycy zostaną przekazani Straży Granicznej. Przekazany zostanie również wniosek o wydalenie ich z Polski. W sprawie Ukraińca pojawi się wniosek o tymczasowy areszt.

Obywatele Afganistanu jeszcze dziś zostaną przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z wnioskiem o wydalenie z Polski. Natomiast w spawie 32- latka Komendant Komisariatu będzie wnioskował o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Na dziś zaplanowane są czynności z udziałem obywatela Ukrainy

– informuje policja.

