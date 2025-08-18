Policjanci ze Szczecina zatrzymali Ukraińca, który przewoził trzech Afgańczyków. Okazało się, że cudzoziemcy nie posiadali dokumentów, które uprawniałyby ich do przebywania w Polsce.
Zatrzymania, o którym poinformowała Komenda Miejska Policji w Szczecinie, dokonali funkcjonariusze z grupy SPEED. Kierowcą przewożącym nielegalnych migrantów był 32-letni obywatel Ukrainy.
Policjanci z grupy SPEED ze szczecińskiej drogówki zatrzymali 32-latka obywatela Ukrainy, który w nocy przewoził trzech obywateli Afganistanu. Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze ujawnili, że cudzoziemcy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terenie Polski
– czytamy w komunikacie.
Wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani. Sprawę prowadzą funkcjonariusze z Pogodna. Kierowca Mercedesa usłyszał zarzut organizowania nielegalnego przekraczania granicy, za co grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności
– pisze policja.
Afgańczycy w rękach Straży Granicznej
Afgańczycy zostaną przekazani Straży Granicznej. Przekazany zostanie również wniosek o wydalenie ich z Polski. W sprawie Ukraińca pojawi się wniosek o tymczasowy areszt.
Obywatele Afganistanu jeszcze dziś zostaną przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z wnioskiem o wydalenie z Polski. Natomiast w spawie 32- latka Komendant Komisariatu będzie wnioskował o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Na dziś zaplanowane są czynności z udziałem obywatela Ukrainy
– informuje policja.
mly/szczecin.policja.gov.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/738055-ukrainiec-przewozil-afganczykow-zatrzymala-ich-policja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.