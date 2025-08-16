Do tragicznej w skutkach bójki doszło w Szczecinie. „Jedna osoba została śmiertelnie ugodzona nożem, druga została ranna” - powiedziała nadkom. Anna Gembala z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Policja zatrzymała pięć osób w wieku 21-23 lat.
Do sprzeczki młodych osób doszło wczoraj nad ranem w okolicach deptaku Bogusława w Szczecinie. Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa chodziło o spór na tle osobistym, związany z partnerką jednego z uczestników sprzeczki.
Finał kłótni okazał się tragiczny w skutkach.
Jedna osoba została śmiertelnie ugodzona nożem, druga została ranna
— podała nadkom. Gembala.
Zatrzymanie pięciu osób
Policjantka poinformowała, że w związku z prowadzonymi czynnościami zatrzymanych zostało pięć osób – czterech Polaków i Gruzin. Postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa. Trwają czynności z udziałem zatrzymanych, którzy jeszcze w sobotę mają usłyszeć zarzuty.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— „Koneser wina” usłyszał zarzuty za kradzieże z włamaniem! „Brał to, co wpadło mu w ręce”. Grozi mu kara do 10 lat więzienia
— Nowe wieści ws. adwokata od „trumny na kółkach”. Znaczne ilości substancji odurzających w mieszkaniu Pawła K.! Grozi mu do 10 lat więzienia
— Bójka między Kolumbijczykami. Bracia zaatakowali w Polsce swojego rodaka nożem. „W chwili zatrzymania obaj byli nietrzeźwi”
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/737913-bojka-zakonczona-smiercia-zatrzymano-polakow-i-gruzina
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.