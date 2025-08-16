Bójka zakończona zatrzymaniem czterech Polaków i Gruzina. "Jedna osoba została śmiertelnie ugodzona nożem, druga została ranna"

  • Kryminał
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Do tragicznej w skutkach bójki doszło w Szczecinie. „Jedna osoba została śmiertelnie ugodzona nożem, druga została ranna” - powiedziała nadkom. Anna Gembala z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Policja zatrzymała pięć osób w wieku 21-23 lat.

Do sprzeczki młodych osób doszło wczoraj nad ranem w okolicach deptaku Bogusława w Szczecinie. Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa chodziło o spór na tle osobistym, związany z partnerką jednego z uczestników sprzeczki.

Finał kłótni okazał się tragiczny w skutkach.

Jedna osoba została śmiertelnie ugodzona nożem, druga została ranna

— podała nadkom. Gembala.

Zatrzymanie pięciu osób

Policjantka poinformowała, że w związku z prowadzonymi czynnościami zatrzymanych zostało pięć osób – czterech Polaków i Gruzin. Postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa. Trwają czynności z udziałem zatrzymanych, którzy jeszcze w sobotę mają usłyszeć zarzuty.

xyz/PAP

