Sąd Rejonowy w Pyrzycach zastosował trzymiesięczny areszt wobec 33-latki, której prokuratura przedstawiła kilka zarzutów w związku z podpaleniem radiowozu i pożarem komisariatu policji w Lipianach – przekazała PAP rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda.
Zarzuty i areszt
Sąd przychylił się do wniosku pyrzyckiej prokuratury rejonowej i zastosował trzymiesięczny areszt wobec 33-latki z Lipian. Śledczy przed południem przedstawili kobiecie kilka zarzutów.
Główny zarzut to usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu wielkich rozmiarów na szkodę Komendy Powiatowej Policji w Lipianach za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Podejrzana zamierzała spalić komisariat w Lipianach. Celu nie osiągnęła dzięki szybkiej akcji gaśniczej straży pożarnej.
Podpaliła nieoznakowany radiowóz wartości ok. 20 tys. zł zaparkowany przy ścianie frontowej, powodując całkowite spalenie pojazdu oraz doprowadziła do rozprzestrzenienia się ognia na frontową elewację budynku komisariatu. Spowodowała jego częściowe uszkodzenie
— poinformowała prok. Szozda.
33-latka jest podejrzana także o zabór części wyposażenia radiowozu. Przed jego podpaleniem przywłaszczyła sobie m.in. radio, koło zapasowe, apteczkę i latarki.
Była agresywna, znieważała policjantów
Kobieta usłyszała także zarzuty znieważenia funkcjonariuszy, naruszenia ich nietykalności.
Podejrzana podczas zatrzymania była agresywna, znieważała funkcjonariuszy słowami wulgarnymi, uderzała, szarpała, ugryzła funkcjonariuszkę w dłoń w celu wymuszenia na nich zaniechania czynności służbowych
— przekazała prok. Szozda.
Podpalaczka z Lipian
Do pożaru nieoznakowanego radiowozu w Lipianach (pow. pyrzycki), od którego zajęła się ściana frontowa budynku komisariatu doszło w nocy z czwartku na piątek. Straż pożarna została zaalarmowana o godz. 4.11. W piątek w związku z podejrzeniem podpalenia została zatrzymana przez policję 33-letnia mieszkanka Lipian. Została od niej pobrana krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków w organizmie.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— „Koneser wina” usłyszał zarzuty za kradzieże z włamaniem! „Brał to, co wpadło mu w ręce”. Grozi mu kara do 10 lat więzienia
— Nowe wieści ws. adwokata od „trumny na kółkach”. Znaczne ilości substancji odurzających w mieszkaniu Pawła K.! Grozi mu do 10 lat więzienia
— Bójka między Kolumbijczykami. Bracia zaatakowali w Polsce swojego rodaka nożem. „W chwili zatrzymania obaj byli nietrzeźwi”
xyz,olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/737906-areszt-dla-33-latki-za-podpalenie-radiowozu-i-komisariatu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.