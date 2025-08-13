Funkcjonariusze operacyjni z Mokotowa namierzyli, a następnie zatrzymali podejrzanego o kradzieże z włamaniem. 40-latek, z pomieszczeń piwnicznych i komórek lokatorskich, do których się włamał, brał to, co wpadło mu w ręce. Zebrany w sprawie materiał pozwolił na przedstawieniu mężczyźnie łącznie 3 zarzutów karnych.
Policjanci z komendy na Mokotowie otrzymali zgłoszenie dotyczące włamania do piwnicy, z której skradziono między innymi 25 butelek wina i inne przedmioty. Pokrzywdzony złożył zawiadomienie, szacując swoje straty na kwotę 4 tys. złotych.
Jednak nie było to jedyne zgłoszenie i niejedyna sprawa, nad którą pracowali operacyjni z wydziału mienia. Od początku roku otrzymywali zgłoszenia dotyczące kradzieży z włamaniem do piwnic i komórek lokatorskich. Łączna wartość strat wyniosła blisko 7,5 tys. złotych.
Zatrzymano dwie osoby
W sprawach niezwłocznie zostały podjęte czynności przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, a na efekty ich pracy nie trzeba było długo czekać. Dokonane ustalenia pomogły operacyjnym wytypować mężczyzn, którzy mieli najprawdopodobniej bezpośredni związek z tymi włamaniami. Okazali się nim 40 i 33-letni bracia.
Kilka dni temu funkcjonariusze złożyli im wizytę. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie starszemu z braci trzech zarzutów, wszystkie dotyczące kradzieży z włamaniem. Młodszy po przesłuchaniu został zwolniony do domu.
Za popełnione przestępstwa 40-latkowi może grozić kara pozbawienia wolności do 10 lat. Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Mokotów.
nt/policja.gov.pl
